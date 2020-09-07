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Газета.Ru
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
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Аргументы и Факты

Сколько мировая экономика заплатит за пандемию коронавируса?

Аргументы и Факты05:40
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38
Говорит Москва

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ruвчера в 13:53
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Газета.Ru01:23
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41

Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой
Взгляд.ру05:54
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы
РБК06:42
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Песков назвал оценку записи разговора о Навальном делом спецслужб

Представитель Путина заявил, что пока рано делать какие-либо выводы относительно обнародованной записи телефонного разговора между Берлином и Варшавой, в ходе которого обсуждалась ситуация с Навальным.
CT news07:55
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Боррель призвал власти Белоруссии перестать «запугивать граждан»

Брюссель, 7 сентября 2020, 15:43 — REGNUM С призывом к властям Белоруссии о прекращении «запугивания» граждан и «нарушения» собственных законов и обязательств, обратился глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
REGNUM08:43

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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