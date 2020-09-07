Экономика
Газета.RuМировая экономика может столкнуться с новыми проблемами
Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.
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Гаджеты
Стало известно, какими будут новые процессоры Intel Jasper Lake
Как утверждают инсайдеры, архитектура Tremont и процессоры Jasper Lake будут представлены компанией Intel уже в первом квартале 2021 года.
РИА Новости 04:58
Политика
В ФРГ сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры РФ по Навальному
Берлин, 7 сентября 2020, 08:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии согласовало направленный Генпрокуратурой РФ запрос о правовой помощи по Алексею Навальному.
REGNUM 01:02
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Общество
Покинула Белоруссию доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова
Белоруссию покинула член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова.
МонаВиста 05 сентября в 17:02
Общество
Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой
Новые нормы закона о виноделии поставили продажу импортного алкоголя в России под угрозу.
Lenta.ru 02:49
Общество
В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах
В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости вчера в 05:26
Происшествия
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока.
Российская газета 02:04
Общество
МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября
RT на русском вчера в 04:02
Политика
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 03:47
Единоборства
Россиянин Имадаев проиграл Перейре на турнире UFC Fight Night 176
В воскресенье, 6 сентября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
ProstoProSport вчера в 00:11
Здоровье
В России за сутки выявили еще почти 5200 случаев заражения коронавирусом
За прошедшие сутки от коронавируса скончался еще 51 человек и это самый низкий показатель по смертности с конца апреля.
Эхо Москвы 04:06
Политика
Джонсон назвал возможной торговую сделку между Великобританией и ЕС
Премьер-министр добавил, что Великобритания стремится к соглашению о свободной торговле, похожее на то, которое ЕС оформил с Канадой и некоторыми другими государствами.
iReactor 00:00
Общество
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
Политика
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости вчера в 09:21
Происшествия
Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве
Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс 04:00
Общество
В Белоруссии журналисты потребовали освободить задержанных коллег
Минск, 7 сентября 2020, 11:12 — REGNUM Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны освободить сотрудников СМИ, задержанных при освещении акций протеста.
REGNUM 04:12
Спорт
Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио в 2021 году
Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от мировой ситуации с коронавирусом, заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс агентству AFP.
Известия 01:12
Общество
Нижегородцев предупредили о резком похолодании в регионе
В регион придут северные воздушные массы Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью изданию "РИА Новости" заявил о сильном похолодании к концу недели.
Pro Город НН 03:00
Авто
АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest
Официальные дилеры "АвтоВАЗа" начали продажи самой дорогой модификации Lada Largus Cross в особом исполнении Quest.
Новые автомобили вчера в 22:53
ЖКХ
В Симферополе и Бахчисарае введена почасовая подача питьевой воды
Симферополь, 7 сентября 2020, 02:37 — REGNUM Почасовая подача питьевой воды введена в связи с засухой для жителей Симферополя, а также для Симферопольского и Бахчисарайского районов в Крыму.
REGNUM вчера в 19:37
Здоровье
В Татарстане запустили горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ
Сегодня, 7 сентября, в Татарстане и других субъектах страны запускают горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.
Московский Комсомолец 03:30
Армия и оружие
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 02:26
Футбол
Арустамян оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА
Эксперт высказал своё мнение о переходе Бахтиёра Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.
ГЛАС.RU 01:18
Общество
В трех школах в Башкирии зафиксировали случаи заражения коронавирусом
Ученики трех школ в Башкирии заразились коронавирусом, по этой причине более 300 детей переведены на дистанционное обучение.
ТАСС 02:38
Происшествия
СК установил местонахождение пропавших в горах Сочи туристов
Российская газета 04:33
Футбол
Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей вчера в 22:53