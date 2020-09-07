Экономика

Газета.RuГазета.RuМировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.
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Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

Вести.Ru04:23

Мировой экономике предрекли новые проблемы из-за коронавируса

Телеканал 360°00:36

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47

Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ruвчера в 13:46

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБКвчера в 19:38

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41
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Происшествия

Лидер белорусской оппозиции задержана неизвестными в центре Минска

Lenta.ru 04:26
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Гаджеты

Стало известно, какими будут новые процессоры Intel Jasper Lake

Как утверждают инсайдеры, архитектура Tremont и процессоры Jasper Lake будут представлены компанией Intel уже в первом квартале 2021 года.
РИА Новости 04:58
Политика

В ФРГ сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры РФ по Навальному

Берлин, 7 сентября 2020, 08:02 — REGNUM Министерство иностранных дел Германии согласовало направленный Генпрокуратурой РФ запрос о правовой помощи по Алексею Навальному.
REGNUM 01:02
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Политика

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
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Общество

Адвокат Ефремова попросил суд вынести приговор без лишения свободы

Evo-rus.com 03:07
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Общество

Покинула Белоруссию доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова

Белоруссию покинула член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Ольга Ковалькова.
МонаВиста 05 сентября в 17:02
937
Общество

Продажа импортного алкоголя в России оказалась под угрозой

Новые нормы закона о виноделии поставили продажу импортного алкоголя в России под угрозу.
Lenta.ru 02:49
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Общество

В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах выявлены случаи коронавируса, однако они единичные, заявил первый замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости вчера в 05:26
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Происшествия

Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке

Следственный комитет начал проверку инцидента в школе Кораблинского района Рязанской области, где родители семиклассницы обвинили ее учителя в развратных действиях во время урока.
Российская газета 02:04
1,4K
Общество

МВД Белоруссии назвало число задержанных на акциях протеста 5 сентября

RT на русском вчера в 04:02
36
Политика

МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 3 сентября заявил, что белорусская разведка перехватила разговор между Берлином и Варшавой, в котором говорится о фальсификации отравления оппозиционера Алексея Навального.
РБК 03:47
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Единоборства

Россиянин Имадаев проиграл Перейре на турнире UFC Fight Night 176

В воскресенье, 6 сентября состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176, прошедший в Лас-Вегасе (США, штат Невада).
ProstoProSport вчера в 00:11
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Авто

Составлен топ-10 крутых и недорогих автомобилей с мощными двигателями

ФАН 04:51
4
Здоровье

В России за сутки выявили еще почти 5200 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки от коронавируса скончался еще 51 человек и это самый низкий показатель по смертности с конца апреля.
Эхо Москвы 04:06
Политика

Джонсон назвал возможной торговую сделку между Великобританией и ЕС

Премьер-министр добавил, что Великобритания стремится к соглашению о свободной торговле, похожее на то, которое ЕС оформил с Канадой и некоторыми другими государствами.
iReactor 00:00
2
Общество

Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года

Если вакцинация пойдет по плану, Россия сможет справиться с COVID-19 к лету 2021 года, спрогнозировал специалист.
РИА Новости 04:12
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Политика

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Ведомости вчера в 09:21
4,2K
Происшествия

Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс 04:00
2
Общество

В Белоруссии журналисты потребовали освободить задержанных коллег

Минск, 7 сентября 2020, 11:12 — REGNUM Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей страны освободить сотрудников СМИ, задержанных при освещении акций протеста.
REGNUM 04:12
1
Спорт

Коронавирус не повлияет на проведение Олимпиады в Токио в 2021 году

Олимпийские игры в Токио пройдут в 2021 году независимо от мировой ситуации с коронавирусом, заявил вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс агентству AFP.
Известия 01:12
1
Общество

Нижегородцев предупредили о резком похолодании в регионе

В регион придут северные воздушные массы Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью изданию "РИА Новости" заявил о сильном похолодании к концу недели.
Pro Город НН 03:00
Авто

АвтоВАЗ объявил цены на новый Lada Largus Cross Quest

Официальные дилеры "АвтоВАЗа" начали продажи самой дорогой модификации Lada Largus Cross в особом исполнении Quest.
Новые автомобили вчера в 22:53
179
Общество

Защита Фургала обжаловала продление его ареста

ТАСС 02:44
1
ЖКХ

В Симферополе и Бахчисарае введена почасовая подача питьевой воды

Симферополь, 7 сентября 2020, 02:37 — REGNUM Почасовая подача питьевой воды введена в связи с засухой для жителей Симферополя, а также для Симферопольского и Бахчисарайского районов в Крыму.
REGNUM вчера в 19:37
10
Здоровье

В Татарстане запустили горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ

Сегодня, 7 сентября, в Татарстане и других субъектах страны запускают горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, сообщает Управление Роспотребнадзора по РТ.
Московский Комсомолец 03:30
Армия и оружие

Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба запросил срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за ситуации в Донбассе.
Газета.Ru 02:26
686
Футбол

Арустамян оценил переход Зайнутдинова в ЦСКА

Эксперт высказал своё мнение о переходе Бахтиёра Зайнутдинова из «Ростова» в ЦСКА.
ГЛАС.RU 01:18
Общество

В трех школах в Башкирии зафиксировали случаи заражения коронавирусом

Ученики трех школ в Башкирии заразились коронавирусом, по этой причине более 300 детей переведены на дистанционное обучение.
ТАСС 02:38
23
Происшествия

СК установил местонахождение пропавших в горах Сочи туристов

Российская газета 04:33
253
Футбол

Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко после поражения от команды Испании (0:4) в матче Лиги Наций УЕФА заявил, что его команде не хватило времени для восстановления, а испанцы «были намного лучше» украинской команды.
Общественная служба новостей вчера в 22:53
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