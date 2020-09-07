Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

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