Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами
Смотрите также
Число протестующих в Минске оценили в 100 тысяч человек
Лидер белорусской оппозиции задержана неизвестными в центре Минска
Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве
Боевые самолеты РФ получат систему прицеливания, проверенную в Сирии
Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем
МЧС расширило группу по поиску пропавших в Сочи туристов
В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей
В ФРГ сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры РФ по Навальному
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
Лидер белорусской оппозиции задержана неизвестными в центре Минска
Гинцбург спрогнозировал победу над коронавирусом к лету 2021 года
В магазинах может возникнуть дефицит импортного алкоголя
Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
МЧС расширило группу по поиску пропавших в Сочи туристов
Глава МИД Украины инициировал срочный разговор с Лавровым по Донбассу
Рязанского учителя уволили за развратные действия на уроке
В Думе предложили увеличить штрафы за нарушения при предоставлении ЖКУ
Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Подробнее о событии