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Газета.Ru
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
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Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Газета.Ru01:23
Телеканал 360°

Мировой экономике предрекли новые проблемы из-за коронавируса

Телеканал 360°00:36
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
Говорит Москва

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47
Вести.Ru

Мировой экономике грозят новые проблемы

Вести.Ruвчера в 13:53
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38
Известия

Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41

Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере
ТАССвчера в 06:17
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Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс04:00
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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