Джоковича сняли с US Open за удар мячом в горло судье

Первая ракетка мира серб Новак Джокович был дисквалифицирован с US Open во время матча с испанцем Пабло Каррено Бустой в 1/8 финала за попадание мячом в горло женщине-арбитру.