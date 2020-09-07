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Газета.Ru
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
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iReactor

Мировая экономика может столкнуться с новыми последствиями коронакризиса

iReactor10:30
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Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

Вести.Ru04:23
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Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

Известиявчера в 12:41
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Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике до конца года

Говорит Москвавчера в 14:47
News.ru

Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ruвчера в 13:46
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
РБК

Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44
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В Алтайском крае 62 новых случая коронавируса выявили за сутки

За минувшие 24 часа на территории Алтайского края еще у 62 человек подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 17 пациентов, зарегистрировано, три летальных исхода среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com01:29
1K

Посла России вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой

Российского посла в Сербии Александра Боцан-Харченко пригласили в МИД этой страны для устного объяснения ситуации с постом в Facebook официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о приеме в Белом доме президента Сербии Александра Вучича.
Известия08:51
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Прокуратура начала проверку после пикетов школьников в Южно-Сахалинске

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку после сообщений СМИ о ситуации в школе №21 Южно-Сахалинска, где дети и родители вышли на пикет в знак протеста против поведения одного из учащихся.
RT на русском10:28
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Спасатели нашли пропавших в горах Сочи туристов

В Краснодарском крае завершены поисково-спасательные работы, 8 детей и 3 тренера из тверского региона эвакуированы со склона горы Ачишхо спасателями Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Аргументы недели09:11
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В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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