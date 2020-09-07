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Газета.Ru
Газета.Ru

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.В источнике
С чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
Известиявчера в 12:41
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Что еще может пойти не так: названы угрозы нового мирового кризиса

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Bloomberg: пандемия может обойтись мировой экономике к 2025 году в $35 трлн

Коммерсантъ00:39
РИА Новости

Миру предсказали скорый экономический кризис

РИА Новостивчера в 13:06
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Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

РБК19:38
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Эксперты предсказали новый экономический кризис до конца 2020 года

News.ruвчера в 13:46
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Мировой экономике предсказали новые проблемы

Взгляд.ру19:59
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Аналитики спрогнозировали проблемы мировой экономики до конца 2020 года

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Российский МиГ-31 перехватил самолет Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота вылетал на сопровождение патрульного самолета Р-3С Orion военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем, который двигался в сторону российской границы, сообщили в понедельник, 7 сентября, в Национальном центре управления обороной России.
Комсомольская правда10:16
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В совете белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Максим Знак заявил, что получил от сторонников сведения о том, что одна из лидеров оппозиции Мария Колесникова задержана.
РИА Новости04:52
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Седокова показала подписчикам грудь и ввела всех в ступор

Поп-певица, теле- и радиоведущая, бывшая участница популярной группы «ВИА Гра» Анна Седокова в который раз вызвала неоднозначную реакцию у своих подписчиков новым фото, опубликованным ею в Instagram.
Территория новостей07:00
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Игроки «Тамбова» написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова сообщила РИА Новости, что на ее имя, а также на имя губернатора области Александра Никитина поступило письмо от футболистов команды с просьбой погасить долги по зарплате.
РИА Новости12:37

Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на появившиеся слухи о разводе со своей женой, известной советской и российской исполнительницей Аллой Пугачёвой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на фотографию Галкина в Instagram, где он запечатлён вместе с супругой.
Южный Федеральный12:30
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Авербух подтвердил, что Загитова стала ведущей «Ледникового периода»

Известный хореограф Илья Авербух, который также является продюсером проекта «Ледниковый период», подтвердил, что олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телепередачи.
RT на русском11:22

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Опальный священник Сергий описал «прелюбодеяния» Поклонской

По словам Сергия, будучи замужем за Андреем Красильниковым, Поклонская совершила прелюбодеяние с Владимиром Соловьевым, после чего «получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина венчания над прелюбодеями».
Lenta.ru08:51
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