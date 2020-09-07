Галкин опроверг слухи о разводе с Пугачёвой

Телеведущий и юморист Максим Галкин отреагировал на появившиеся слухи о разводе со своей женой, известной советской и российской исполнительницей Аллой Пугачёвой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на фотографию Галкина в Instagram, где он запечатлён вместе с супругой.