с чего всё началось

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Единоборства Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе. 4

Шоу-бизнес Рустам Солнцев оценил располневшие ноги Барановской Набравшей Юлии Барановской не грозит сильная потеря фомы, она не станет жабой, заявил изданию «НьюИнформ» экс-участник телепроекта «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев. 64

Общество Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября «Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе. 791

Гаджеты Компания Xiaomi представила новый смартфон Poco X3 NFC Китайская компания Poco, которая является дочерней компанией производителя Xiaomi, представила свою очередную новинку пол названием X3, сообщает сайт «http://delovoe.tv». 8

Армия и оружие Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании. 130

Общество Сокращенные сотрудники проекта «Наследие» обратились к президенту Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать, - обращаются бывшие сотрудники фонда к Путину и просят его разобраться в ситуации. 3

Космос Астрономы открыли на краю Вселенной загадочную галактику Потом скопление звезд детально изучили с помощью мощных радиотелескопов в пустыне Атакама в Чили, результаты обработали с помощью компьютерного моделирования, и галактика задала астрономам загадку, сообщает SYFY Wire.

Энергетика В Bloomberg предупредили об ухудшении ситуации на рынке нефти В качестве примера Ли привел Индию, где спрос и цены на нефть и нефтепродукты продолжают оставаться низкими и по сравнению с летом прошлого года рынок сократился на 20%. 4

Общество Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова Актер и пребывающий в запрете клирик РПЦ Иван Охлобыстин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании Ефремова. 1,6K

Здоровье Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19 Сочи, Краснодарский край, 7 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров. 1K

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей. 1

Общество Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу Национальный государственный поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews. 401