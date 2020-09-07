Экономика

Газета.RuГазета.RuМировая экономика может столкнуться с новыми проблемами

Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.
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с чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg
 обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.
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Bloomberg: пандемия может обойтись мировой экономике к 2025 году в $35 трлн

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Мировой экономике грозят новые проблемы

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Эксперты предупредили о проблемах для мировой экономики до конца года

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Новые вызовы, старые проблемы. Мировой экономике предрекли скорый кризис

Радио Sputnikвчера в 12:20
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Автоматически обработано 7400 источников, обновлено в 23:53, Ашберн
Общество

Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз

Нынешний размер штрафов, предусмотренных статьей 13.14 КоАП, составляет 500-1000 рублей для граждан и 4-5 тыс. для должностных лиц.
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Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду

Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
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«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года

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Шоу-бизнес

Рустам Солнцев оценил располневшие ноги Барановской

Набравшей Юлии Барановской не грозит сильная потеря фомы, она не станет жабой, заявил изданию «НьюИнформ» экс-участник телепроекта «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев.
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Общество

Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском 06:09
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Гаджеты

Компания Xiaomi представила новый смартфон Poco X3 NFC

Китайская компания Poco, которая является дочерней компанией производителя Xiaomi, представила свою очередную новинку пол названием X3, сообщает сайт «http://delovoe.tv».
Лезги газет 15:18
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Экономика

Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц

Инициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.
Газета.Ru 16:18
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Общество

Неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска

Русская Планета 05:01
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Политика

ЕС призвал власти Белоруссии освободить задержанных оппозиционеров

Евросоюз осуждает аресты и задержания в Белоруссии, которые проводятся по политическим мотивам.
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Шоу-бизнес

Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера

Многие зрители заметили отсутствие на ней Анны Фроловцевой, которая исполнила в сериале «Воронины» роль Галины Ивановны, «супруги» умершего актера.
Discover24 вчера в 05:00
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Политика

Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым

Киев, 8 сентября 2020, 03:52 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Украины, инициированные в связи с нарушением перемирия в Донбассе, не состоялись.
REGNUM 20:52
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Авто

Skoda Kodiaq RS снимут с производства

Для недопущения различных санкций, Skoda будет выпущена прекратить производство кроссовера Kodiaq RS.
Pnzdrive 21:09
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Финансы

Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года

Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.
Urbc.Ru 06:41
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Общество

В Екатеринбурге казаки вышли защищать город от ЛГБТ-движения

Вечерние Ведомости 12:07
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Армия и оружие

Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.
РИА Новости 19:42
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Общество

Сокращенные сотрудники проекта «Наследие» обратились к президенту

Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать, - обращаются бывшие сотрудники фонда к Путину и просят его разобраться в ситуации.
Znak.com 13:53
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Происшествия

Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн

Газета.Ru 16:34
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Политика

Оппозиция выдвинула Саакашвили на пост премьера Грузии

BFM.ru 12:42
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Космос

Астрономы открыли на краю Вселенной загадочную галактику

Потом скопление звезд детально изучили с помощью мощных радиотелескопов в пустыне Атакама в Чили, результаты обработали с помощью компьютерного моделирования, и галактика задала астрономам загадку, сообщает SYFY Wire.
Профиль 21:41
Происшествия

Суд огласит приговор Михаилу Ефремову

РБК 17:00
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Политика

В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
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Энергетика

В Bloomberg предупредили об ухудшении ситуации на рынке нефти

В качестве примера Ли привел Индию, где спрос и цены на нефть и нефтепродукты продолжают оставаться низкими и по сравнению с летом прошлого года рынок сократился на 20%.
REGNUM 23:34
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Общество

Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова

Актер и пребывающий в запрете клирик РПЦ Иван Охлобыстин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании Ефремова.
KM.ru 07:34
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Здоровье

Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19

Сочи, Краснодарский край, 7 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров.
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Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
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Происшествия

Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти

Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором показала реку и поделилась своими планами преодолеть ее бурное течение.
РИА Новости 10:27
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Общество

Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу

Национальный государственный поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.
ТАСС 20:36
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Авто

Tesla названа самой опасной компанией для инвесторов

В конце апреля сснователь и глава Tesla Илон Маск тоже заявлял, что стоимость компании переоценена. Тогда котировки обрушились на 10%.
RuNews24.ru 23:50
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Политика

Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального.
Моя Москва.онлайн 15:04
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Общество

В ПФР назвали условия новой выплаты в 15 тыс. руб. на ребенка

Подчеркивается, что речь идет о семьях, где воспитываются дети до трех лет.
Уфимские Заметки 07:33
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