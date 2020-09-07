Экономика
Газета.RuМировая экономика может столкнуться с новыми проблемами
Эксперты предсказали новые проблемы в мировой экономике, которые могут возникнуть до конца 2020 года.
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с чего всё началось
Финансовые аналитики и экономисты агентства Bloomberg обозначили основные опасения из-за угроз мировой экономике, которые в перспективе могут настичь ее уже к концу текущего года.Известиявчера в 12:41
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Общество
Штрафы за разглашение служебной тайны могут увеличить в 10 раз
Нынешний размер штрафов, предусмотренных статьей 13.14 КоАП, составляет 500-1000 рублей для граждан и 4-5 тыс. для должностных лиц.
ТАСС 10:55
Единоборства
Имадаев потерпел третье поражение в UFC кряду
Российский боец чеченского происхождения Зелим Имадаев (8-3) уступил удушающим приёмом в третьем раунде бразильцу Мишелу Перейре (24-11) в поединке в полусреднем весе на турнире UFC в Лас-Вегасе.
News.ru 05 сентября в 22:06
Космос
«Супербактерии» выжили, проведя в условиях отрытого космоса три года
Южный Федеральный 05 сентября в 23:46
Шоу-бизнес
Рустам Солнцев оценил располневшие ноги Барановской
Набравшей Юлии Барановской не грозит сильная потеря фомы, она не станет жабой, заявил изданию «НьюИнформ» экс-участник телепроекта «Дом-2» и шоумен Рустам Солнцев.
NewInform 12:30
Общество
Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября
«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русском 06:09
Гаджеты
Компания Xiaomi представила новый смартфон Poco X3 NFC
Китайская компания Poco, которая является дочерней компанией производителя Xiaomi, представила свою очередную новинку пол названием X3, сообщает сайт «http://delovoe.tv».
Лезги газет 15:18
Экономика
Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц
Инициативой предлагается распространить механизм "единого налогового платежа" на юрлица и ИП по всем видам налогов, торгового сбора и страховым взносам.
Газета.Ru 16:18
Общество
Неизвестные похитили Марию Колесникову в центре Минска
Русская Планета 05:01
Политика
ЕС призвал власти Белоруссии освободить задержанных оппозиционеров
Евросоюз осуждает аресты и задержания в Белоруссии, которые проводятся по политическим мотивам.
РЕН ТВ 16:33
Шоу-бизнес
Партнерша Клюева по сериалу «Воронины» не пришла проводить актера
Многие зрители заметили отсутствие на ней Анны Фроловцевой, которая исполнила в сериале «Воронины» роль Галины Ивановны, «супруги» умершего актера.
Discover24 вчера в 05:00
Политика
Глава МИД Украины заявил, что не смог провести переговоры с Лавровым
Киев, 8 сентября 2020, 03:52 — REGNUM Переговоры министров иностранных дел России и Украины, инициированные в связи с нарушением перемирия в Донбассе, не состоялись.
REGNUM 20:52
Авто
Skoda Kodiaq RS снимут с производства
Для недопущения различных санкций, Skoda будет выпущена прекратить производство кроссовера Kodiaq RS.
Pnzdrive 21:09
Финансы
Биржевой курс евро превысил отметку 90 рублей впервые с 2016 года
Сегодня, 7 сентября, биржевые котировки евро на Московской бирже впервые с 2016 года превысили уровень 90 руб. за евро.
Urbc.Ru 06:41
Общество
В Екатеринбурге казаки вышли защищать город от ЛГБТ-движения
Вечерние Ведомости 12:07
Армия и оружие
Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере
Военно-морские силы ряда стран НАТО проведут на Крайнем Севере операцию с целью демонстрации своей приверженности свободе навигации в регионе, говорится в сообщении ВМС Великобритании.
РИА Новости 19:42
Общество
Сокращенные сотрудники проекта «Наследие» обратились к президенту
Вы единственный человек в стране, кто может нас услышать, - обращаются бывшие сотрудники фонда к Путину и просят его разобраться в ситуации.
Znak.com 13:53
Космос
Астрономы открыли на краю Вселенной загадочную галактику
Потом скопление звезд детально изучили с помощью мощных радиотелескопов в пустыне Атакама в Чили, результаты обработали с помощью компьютерного моделирования, и галактика задала астрономам загадку, сообщает SYFY Wire.
Профиль 21:41
Политика
В ООН напомнили об ответственности Украины за подачу воды в Крым
Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Украина полностью прекратила подачу воды на полуостров через Северо-Крымский канал.
REGNUM 01:51
Энергетика
В Bloomberg предупредили об ухудшении ситуации на рынке нефти
В качестве примера Ли привел Индию, где спрос и цены на нефть и нефтепродукты продолжают оставаться низкими и по сравнению с летом прошлого года рынок сократился на 20%.
REGNUM 23:34
Общество
Охлобыстин обратился к Путину с просьбой о помиловании Ефремова
Актер и пребывающий в запрете клирик РПЦ Иван Охлобыстин обратился с открытым письмом к Владимиру Путину с ходатайством о помиловании Ефремова.
KM.ru 07:34
Здоровье
Росздравнадзор выявил неточность данных о смертности от COVID-19
Сочи, Краснодарский край, 7 сентября 2020, 15:42 — REGNUM Проверка статистики летальных исходов от коронавирусной инфекции выявила неточности в регистрации таких смертей среди пациентов стационаров.
REGNUM 08:42
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов
Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК 21:03
Происшествия
Россиянка сняла на видео место своей гибели за несколько минут до смерти
Незадолго до смерти женщина записала и опубликовала видео, в котором показала реку и поделилась своими планами преодолеть ее бурное течение.
РИА Новости 10:27
Общество
Государственный поисковик «Спутник» прекратил работу
Национальный государственный поисковый сервис "Спутник" прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.
ТАСС 20:36
Авто
Tesla названа самой опасной компанией для инвесторов
В конце апреля сснователь и глава Tesla Илон Маск тоже заявлял, что стоимость компании переоценена. Тогда котировки обрушились на 10%.
RuNews24.ru 23:50
Политика
Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2»
Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от проекта «Северного потока-2» из-за ситуации, связанной с отравлением Алексея Навального.
Моя Москва.онлайн 15:04
Общество
В ПФР назвали условия новой выплаты в 15 тыс. руб. на ребенка
Подчеркивается, что речь идет о семьях, где воспитываются дети до трех лет.
Уфимские Заметки 07:33