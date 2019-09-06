Экономика

Газета.RuГазета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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В ФРС оценили потери мировой экономики из-за торговой войны США и Китая

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Мировые новости на завтрак: Подсчитаны потери от торговой войны США и Китая

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Подсчитаны потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

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Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

РБКвчера в 20:52
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 04:44, Вашингтон
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Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
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Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли каждого футболиста в ставшей знаменитой связке BBC (Бензема, Бэйл, Роналду).
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Назван самый посещаемый туристами город мира

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Продажи новых автомобилей в России снова снизились

По итогам августа российский автомобильный рынок снова снизился, но падение оказалось минимальным.
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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык

Латвийская журналистка Элита Вейдемане раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за то, что та на концерте в Юрмале пела и разговаривала на русском языке.
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Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала от США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входящей в «Ростех») Александра Коршунова.
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Представили внедорожник Toyota Highlander в новом исполнении

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Сбербанк начал тестировать сервис доставки продуктов из магазинов

Сбербанк запустил в тестовом режиме сервис доставки продуктов из магазинов «Сбермаркет».
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Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября

Предполагаемое начало обмена заключенными между Россией и Украиной запланировано на 7 сентября, при этом переговоры о списках будут вестись вплоть до начала процесса.
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Alibaba купит платформу электронной торговли Kaola за $2 млрд

Интернет-холдинг Alibaba Group договорилась с технологической компанией NetEase Inc. о покупке принадлежащей ей платформы для электронной торговли Kaola за $2 млрд.
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Минэкономразвития ответило на слова вице-премьера Виталия Мутко, который раскритиковал ведомство и его главу Максима Орешкина за работу с пострадавшими во время паводка в Иркутской области предпринимателями.
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Сбербанк не успеет к 1 октября подключиться к Системе быстрых платежей

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Греф намерен отменить экзамены в школах

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экзамены лишают желания учиться, передает РИА "Новости".
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