Экономика
Газета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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Мировые новости на завтрак: Подсчитаны потери от торговой войны США и Китая
Национальная служба новостей01:34
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Экономика
Trafigura и Сбербанк заключили первую сделку на блокчейне
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На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
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Более 470 тысяч пользователей Android скачали приложения с трояном
Выяснилось, что им были заражены свыше 20 приложений в магазине Google Play. Общее число загрузок с вредоносным ПО достигло 472 тысяч.
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Газета.Ru 04:48
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В японской компании Lexus назвали цены для рынка России на обновленный внедорожник Lexus GX 460, который должен поступить в продажу уже этой осень.
Ugpressa.ru 02:30
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RT на русском вчера в 15:45
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Смартфон Motorola One Zoom получил OLED-дисплей и квадрокамеру
Компания Motorola представила смартфон One Zoom, который может стать отличным выбором для тех, кому нужен продвинутый камерофон по вменяемой цене.
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Сбербанк решил заняться доставкой продуктов из магазинов
Сервис планирует работать без наценок, то есть, стоимость товара будет такой же, как в магазине. О стоимости доставки не сообщается.
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ПХБ оказались стойкими к разложению, сохраняются долгое время в воде и почве и могут образовывать более опасные диоксины (производные дибензодиоксина), которые через воду попадают в рыбу и с ней — в организм человека.
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В ФБК и штабе Навального начались обыски
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Политика
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