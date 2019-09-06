Экономика
Газета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
RT на русском 03:01
Армия и оружие
В ДНР сообщили о ранении женщины при обстреле со стороны ВСУ
Женщина получила ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 02:50
Энергетика
ФАС рассчитывает на введение осенью формулы цены для закупки ТБД «Газпромом»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассчитывает, что формула цены для закупки "Газпромом" труб большого диаметра (ТБД) будет введена осенью, сообщил журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
ПРАЙМ 10:50
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
В красноярской тайге нашли живым пропавшего ребенка
Четырехлетний мальчик пропал из дома в деревне Березовка Ирбейского района, где находился с матерью и тремя младшими детьми.
РИА Новости 03:52
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
Британская Палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit
Палата лордов британского парламента одобрила принятый ранее палатой общин законопроект, который обязывает премьера страны Бориса Джонсона и его правительство просить Брюссель отложить выход Соединенного Королевства из состава Евросоюза на три месяца в случае отсутствия сделки с ЕС.
Российская газета 11:34
Политика
Проект нового космического корабля «Федерация» получит название «Орел»
Опытно-конструкторская разработка нового космического корабля "Федерация" в серии получит название "Орел".
ТАСС 11:40
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Происшествия
На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
Совершено разбойное нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.
Lenta.ru 05:21
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Адвокат: Зеленский помиловал 12 россиян для обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о помиловании лиц, переговоры о которых сейчас ведутся между Киевом и Москвой, сообщил адвокат нескольких задержанных на Украине россиян Валентин Рыбин.
Коммерсантъ 11:41
Политика
В Минэкономразвития ответили на критику Мутко
Критику в адрес министерства Мутко выразил в связи с работой по помощи пострадавшими от паводка предпринимателям в Иркутской области.
Мойка78 вчера в 20:31
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Происшествия
Пропавшую в Вологодской области двухлетнюю девочку нашли живой
Почти двое суток ушло на поиски пропавшей в Тарногском районе Вологодской области двухлетней девочки — в пятницу утром ее обнаружили в полукилометре от песочницы, где видели последний раз.
Вести.Ru 06:17
Авто
Toyota разработала новую платформу для компактных моделей
Toyota разработала новую платформу для компактных моделей и назвала ее GA-B, а по сути шасси является доработанным вариантом TNGA.
Tvoe-avto.com вчера в 11:52
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку в третий раз за год
ЦБ в третий раз за год снизил ключевую ставку. Она упала на 25 базисных пункта - до 7%. На таком уровне ставка была весной 2014 года.
Газета.Ru 08:08
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Ведомости 06:19
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Политика
Рогозин назвал график пусков с космодрома Восточный в 2020 году
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что в 2020 году с космодрома Восточный планируется осуществить пять пусков ракет в период с апреля по ноябрь, передаёт РИА Новости.
RT на русском 12:01
Политика
Топ-менеджер «Ростеха» задержан в Италии по запросу США
Сегодня стало известно, что ещё 3 сентября директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов задержан в аэропорту Неаполя.
Завтра.ру вчера в 11:14
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Гаджеты
Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры
Megaobzor.com вчера в 14:25
Автоспорт
Леклер стал лучшим на второй тренировке в Монце, Квят замкнул десятку
Гонщик команды «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке 14-го этапа «Формулы-1» Гран-при Италии.
Sportbox.RU 10:36
Музыка
Ушел из жизни солист ВИА «Пламя» Юрий Петерсон
Ушел из жизни известный вокалист Юрий Петерсон.
Территория новостей 00:02