Экономика

Газета.RuГазета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая

В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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