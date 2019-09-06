Экономика
Газета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:00, Вашингтон
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе над Липецкой областью
Над Липецкой областью во время учебно-тренировочного полета в небе столкнусь два российских многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34.
Коммерсантъ 04:47
Общество
В Петербурге открыли обновлённый Музей обороны и блокады Ленинграда
RT на русском 12:37
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия вчера в 19:57
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Авто
Toyota разработала платформу для компактных автомобилей
Что наиболее важно, платформа GA-B допускает переменную длину колесной базы, ширину и высоту, предполагая, что Toyota в конечном итоге расширит свою линейку небольших автомобилей, которая состоит из Yaris.
SpeedMe вчера в 07:03
Шоу-бизнес
Валерия рассказала о потере ребенка от Иосифа Пригожина
Признаваясь, что именно работа всегда помогает им с Пригожиным «залечивать раны».
Medical Note 11:31
Здоровье
Молочные продукты и тофу помогут поддержать женскую красоту
Туапсинские вести 05:16
Происшествия
К ФБК Навального подан иск на 1 млрд рублей
ООО "ФЛАЙ АВТО" подало в Арбитражный суд Москвы исковое заявление к "Фонду борьбы с коррупцией" (ФБК) Алексея Навального с требованиями на сумму в 1 млрд рублей.
Интерфакс вчера в 11:36
Политика
Зеленский помиловал 12 россиян из обменного списка с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский помиловал 12 россиян, которых Киев собирается освободить в обмен на осужденных в России украинцев, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление украинского адвоката Валентина Рыбина, представляющего на Украине интересы осужденных граждан России Максима Одинцова, Александра Баранова и Евгения Мефедова.
Ведомости 12:38
Гаджеты
Представлена европейская версия первого телевизора Honor
Сегодня в Берлине стало известно, что телевизор выйдет за пределы китайского рынка. Honor показала европейскую версию телевизора.
Ferra 11:15
Политика
Рогозин сообщил об отказе Путина привлечь военных к стройке Восточного
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что президент России Владимир Путин не поддержал идею привлечь Минобороны к строительству второй очереди космодрома Восточный, передает ТАСС.
РБК 12:29
Политика
Трамп провел телефонный разговор с новым премьером Италии
Американский президент Дональд Трамп провел телефонную беседу с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на заявление Белого дома.
The Moscow Post 11:28
Происшествия
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Музыка
Скончался Юрий Петерсон из ВИА «Пламя»
Участник вокально-инструментальных ансамблей «Веселые ребята», «Самоцветы» и «Пламя» умер на 72 году жизни.
Регион online вчера в 13:42
Хоккей
Автомобилист — СКА 5:2 (3-й период)
В одном из матчей "Автомобилист" из Екатеринбурга нанес поражение санкт-петербургскому СКА, забив в ворота гостей сразу пять шайб.
Вести.Ru 12:43
Экономика
ЦБ анонсировал рост цен на жилье
Переход жилищного строительства на эскроу-счета может привести к временному росту цен на жилье.
BFM.ru 08:49
Футбол
«Ювентус» хочет бесплатно получить двух игроков «Тоттенхэма»
Metaratings 11:37
Армия и оружие
Рогозин анонсировал создание новой ракеты «Союз-6»
«Роскосмос» планирует создать новую ракету среднего класса «Союз-6». Основой для нее станет «Союз-5», которая сейчас находится в разработке.
Коммерсантъ 11:52
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк собирается рассказать о своем заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк готовится рассказать публике всю правду о своей болезни. Об этом пишет информагентство Nation News.
Подмосковье Сегодня 11:43
Происшествия
Пять школьниц госпитализированы из-за отравления таблетками на Кубани
Пять школьниц в станице Староминской Краснодарского края отравились обезболивающими таблетками, сообщили РБК в пресс-службе регионального отдела МВД.
РБК 12:55
Общество
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости 08:41
Политика
Глава МИД Швеции объявила об отставке
Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила о решении уйти в отставку. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
РБК 12:46