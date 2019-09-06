Экономика
Газета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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Мировые новости на завтрак: Подсчитаны потери от торговой войны США и Китая
Национальная служба новостей01:34
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На дом Эллы Памфиловой совершено нападение
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Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
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Напомним, Катерина Шпица рассталась с первым мужем – актером и каскадером Константином Адаевым – вскоре после рождения их общего сына Германа.
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По данным «Лада.онлайн», до июля 2019 года на Lada Vesta и Lada XRay ставился воздушный фильтр двигателя фирмы Renault-MAN с артикулом 165460509R.Теперь на его место пришел новый фильтр от фирмы «БИГ Фильтр».
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SpaceX выбрала девять мест на Марсе для высадки
Потенциальные места высадки корабля SpaceX на поверхность Марса /©NASA/USGS/ESA Для этого ученые лаборатории заранее подавали заявки на получение детальных изображений отдельных регионов Марса, которые показались им наиболее интересными.
Naked Science вчера в 11:29
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
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Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
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Футбол
В профсоюзе объяснили, что должен сделать «Краснодар», чтобы уволить Мамаева
Генеральный директор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов сообщил, как должен действовать «Краснодар», если клуб по-прежнему хочет расторгнуть контракт с полузащитником Павлом Мамаевым.
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Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
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Принадлежащее структурам РПЦ ООО "Мезыбь" 3 сентября 2019 года получило лицензию на производство и поставку спирта и алкогольной продукции, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".
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Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
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Согласно информации представленной СМИ, в порту Тартуса (Сирия) вышли из строя сразу три российских подводных лодки, причиной чему стал удар со стороны США, вызванный введением санкций.
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Хоккей
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6 сентября состоялось очное голосование Общего собрания Участников Общества с ограниченной ответственностью «Континентальная хоккейная лига», на котором было принято решение о включении в состав генерального менеджера московского «Спартака» Алексея Жамнова в Совет директоров КХЛ.
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Прием предзаказов на Kia Mohave 2020 модельного года стартовал в августе текущего года, а теперь первые экземпляры добрались до официальных дилеров на домашнем рынке.
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Мужчина попытался выдавить глаз однокласснику сына в Екатеринбурге
В октябре 2018 года мужчина по обыкновению пришел забирать своего сына из школы, когда заметил, что его ребенка «прессуют» два одноклассника.
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Сборная России проиграла Польше на ЧМ по баскетболу
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В московском роддоме №4 опровергли информацию об эпидемии пневмонии
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Общество
В каких городах России лучше всего работает общественный транспорт
Аналитики опросили жителей двухсот российских городов и выяснили, в каких из них перевозчики работают на "отлично".
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Армия и оружие
Высочайшими назвал характеристики Су-57 летчик-испытатель
Высочайшими назвал устойчивость и управляемость самолета Су-57 летчик-испытатель, полковник запаса, герой России Сергей Богдан 5 сентября из кабины самолета в интервью телеканалу «Звезда».
Красная весна вчера в 14:12
Армия и оружие
В Сирии погиб российский военный из Волгодонска
5 сентября Almasdar News со ссылкой на сирийских боевиков из Национального фронта освобождения и «Ведомости» со ссылкой на военно-дипломатический источник сообщили о гибели троих российских военнослужащих в Сирии.
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