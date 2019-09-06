Экономика
Газета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
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Ливень с градом затопил Краснодар
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Центробанк снизил ключевую ставку до 7%
Отмечается, что она будет снижена на 0,25 процентного пункта и составит семь процентов годовых. Предыдущее снижение ставке произошло в июне.
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Apple запустила веб-версию Apple Music
Apple запустила веб-версию музыкального сервиса Apple Music.
The GEEK вчера в 18:13
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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
РИА Новости вчера в 06:31
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Памфилова отказалась от охраны после нападения
Председатель ЦИК Элла Памфилова не собирается просить предоставить ей охранников после ночного нападения на ее дом, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:02
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Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия вчера в 20:08
Музыка
В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
Известия вчера в 17:33
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Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Политика
Лукашенко заявил о готовности закупать нефть через Польшу и Прибалтику
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Минска есть возможность начать импорт нефти по северному маршруту — через Польшу и Прибалтику и предложил России договариваться «по-человечески».
RT на русском 07:30
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
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Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Космос
Опытные образцы блоков «Союза-5» планируют изготовить в 2020 году
Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" планирует изготовить опытные образцы блоков ракеты-носителя "Союз-5" для проведения стендовых испытаний до конца 2020 года.
ТАСС 09:39
Политика
Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян
Не менее 12 россиян, осуждённых на Украине, помилованы, заявил "Интерфаксу" украинский адвокат Валентин Рыбин.
Интерфакс 11:25
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика
Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК вчера в 08:05
Политика
Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 09:02
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Шоу-бизнес
Чарли Шин задолжал 450 000 долларов в счет алиментов
В течение периода со времени последнего соглашения супругов Чарли Шин не смог выплатить 450 000 долларов в качестве алиментов, перераспределяя более 600 тысяч долларов на свои активы.
Телепрограмма 10:41
Здоровье
Минздрав собирается сделать доступнее жизненно важные лекарства
Минздрав собирается обеспечивать жизненно необходимыми и важнейшими лекарствами всех больных, которым они понадобятся для лечения в стационаре и на дому.
RuNews24.ru 05:00
Общество
Жительница Индии родила двойню в 74 года
iReactor вчера в 23:42
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Общество
Ураган «Дориан» достиг побережья Северной Каролины
Ураган "Дориан", который ослабел до первой категории по шкале Саффира - Симпсона, обрушился на побережье американского штата Северная Каролина в районе мыса Хаттерас.
ТАСС 09:37
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой свободной практике Гран-при Италии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой свободной практике этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 07:30