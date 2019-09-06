Экономика
Газета.RuМировая экономика потеряет $850 млрд из-за торговой войны США и Китая
В начале 2020 года мировая экономика потеряет $850 млрд впоследствии возникшей торговой войны между США и Китаем. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Происшествия
В Вологодской области нашли двухлетнюю девочку
В Вологодской области в Тарногском районе нашли живой двухлетнюю девочку. Двое суток ребёнка искали 400 человек.
RT на русском 13:21
Общество
В Петербурге открыли обновлённый Музей обороны и блокады Ленинграда
В Санкт-Петербурге открыли обновлённый Музей обороны и блокады Ленинграда, сообщает Пятый канал.
RT на русском 12:37
Происшествия
Генпрокуратура передала в СК дело о нападении на Памфилову
Генеральная прокуратура решила передать уголовное дело о нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в центральный аппарат Следственного комитета.
RT на русском 13:33
Политика
Кадырову понравилась шутка Путина о рождаемости в Чечне и Дагестане
REGNUM вчера в 11:51
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме
Напомним, что после четырех туров сборная России набрала девять очков и занимает второе место в группе I. У Шотландии шесть очков и четвертое место.
Советский спорт 08:12
Общество
В Сочи расчистили дорогу от селя
Дорога к пяти селам и трасса в Хостинском районе, перекрытые селями после ливней в Сочи, расчищены, ликвидация последствий стихии продолжается, сообщает администрация курорта.
РИА Новости 06:43
Армия и оружие
РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
РБК 08:32
Общество
МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 04 сентября в 15:17
Транспорт
МВД разработало новые правила получения прав на вождение грузовиков
МВД РФ подготовило поправки в закон, согласно которым получить права на вождение грузовика и пассажирского транспорта смогут только обладатели "корочек" на управление легковым авто, говорится на сайте министерства.
РИА Новости 14:02
Наука
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 04 сентября в 06:00
Политика
Бразильский министр оскорбил жену Макрона
РИА Новости 12:59
Происшествия
Два истребителя Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34, принадлежащие Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Министерства обороны России, потеряв друг друга из виду, соприкоснулись друг с другом в небе.
REGNUM 03:17
Происшествия
Следователи начали проверку информации о смерти пожилой москвички после угроз коллекторов
Агентство Москва 09:28
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Шоу-бизнес
Лена Катина из «Тату» развелась с мужем-музыкантом
Бывшая солистка российского дуэта t.A.T.u. («Тату») Елена Катина развелась с супругом.
Lenta.ru 05:54
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Экономика
Путин одобрил запуск ипотеки под 2% годовых
«Даю свое согласие на запуск в регионе специальной ипотечной программы, по которой молодые семьи смогут брать кредиты на приобретение недвижимости в дальневосточных регионах старны всего под 2% годовых», - передает слова главы государства агентство.
MoneyTimes.Ru 09:47
Политика
Журналист обвинил Варшаву в создании пропасти между Польшей и Россией
Журналист в статье, опубликованной в еженедельнике Myśl Polska, подчеркнул, что это приведет к возникновению пропасти между двумя странами как на государственном, так и на международном уровнях.
Дума ТВ 03:41
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Экономика
Минфин разработал проект новой системы пенсионных накоплений
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости 14:00
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Футбол
Месси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
ProstoProSport 12:52
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц предлагают в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, рассказали в пресс-службе Роструда.
РИА Новости 00:29
Технологии
Siri сможет обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем
Apple работает над новой особенностью голосового помощника Siri. Ассистент научится обсуждать с пользователями проблемы со здоровьем.
News.ru 09:47