Экономика
Дума ТВМировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд
Агентство Reuters оценило потери от набирающей обороты торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. По данным экспертов, американская экономика недосчитается 200 млрд долларов, а мировая потеряет до 850 млрд долларов.
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Политика
Источник опроверг слухи о подготовке к повышению пенсионного возраста
Источник в аппарате правительства РФ опроверг сообщения СМИ о якобы ведущейся в кабинете министров подготовке к повышению пенсионного возраста до 70 лет.
РИА Новости 05:57
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Происшествия
Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком
Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
Известия 01:57
Политика
Кандидат в депутаты Мосгордумы подал в суд на Навального
Кандидат в депутаты Мосгордумы Евгений Боровик подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за проекта «Умное голосование».
Медиазона 02:18
Футбол
Кокорин и Мамаев освобождены по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев решением Алексеевского районного суда Белгородской области освобождены на основании их ходатайства об УДО.
RT на русском 03:01
Общество
МЧС в два раза увеличило зарплату пожарных
МЧС России увеличило зарплату работников федеральной противопожарной службы (ФПС) в два раза и довело ее до 24 тыс. рублей, соответствующее поручение было дано президентом РФ по итогам прямой линии 20 июня.
ТАСС 05:18
Теннис
Теннисистка Андрееску сыграет в финале US Open против Серены Уильямс
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску победила швейцарку Белинду Бенчич и сыграет с американкой Сереной Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open) - заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема.
ТАСС 00:28
Политика
Путин рассчитывает на снижение ставки по ипотеке по всей стране
Накануне сообщалось о готовности властей запустить на Дальнем Востоке спецпрограмму для молодых семей со ставкой по ипотеке 2% годовых.
РИА Новости 01:55
Авто
Volkswagen с начала года увеличил продажи в России на 2%
Volkswagen с начала года увеличил продажи в России на 2%.
Автоновости дня 07:24
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до значения 2014 года
В середине июня Банк России впервые с прошлого года снизил ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, с 7,75% до 7,5%.
РБК 06:41
Политика
Лукашенко попросил Россию «не гнобить и не наклонять» Белоруссию
3 сентября президенту Белоруссии передали для дальнейшего одобрения проект программы по интеграции с Россией.
Известия 07:03
Происшествия
В «Пятерочке» москвичу проломили череп за кражу водки
Администратор зала в супермаркете на севере Москвы проломил череп мужчине, который пытался украсть водку, сообщает пресс-служба городского главка МВД в пятницу, 6 сентября.
Известия 02:30
Происшествия
В Башкирии семь человек оказались в реанимации: они отравились грибами
Панорама (Благовещенск) 04:26
Экономика
Ленобласть уступила лишь Москве по количеству сделок с эскроу-счетами
В Ленинградской области за два месяца действия новых правил долевого строительства жилья открыто 674 счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.
REGNUM 06:43
Политика
Путин прибыл в Амурскую область, где посетит космодром «Восточный»
Президент России Владимир Путин прибыл в Амурскую область, где на космодроме "Восточный" проведет совещание по вопросам развития его инфраструктуры.
РИА Новости 05:50
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец вчера в 06:54
Экономика
Руденя: в Кимрах создадут новый индустриальный парк
Новый индустриальный парк планируется создать в Тверской области.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Таксиста из Волгограда убили в Калмыкии
На территории Целинного района в трёх километрах от автодороги «Волгоград — Элиста» полицейские обнаружили сгоревшую машину потерпевшего, а ещё в 15 километрах от неё — тело мужчины.
REGNUM 07:27
Автоспорт
Квят показал шестое время в первой свободной практике Гран-при Италии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят стал шестым в первой свободной практике этапа "Формулы-1" Гран-при Италии.
РИА Новости 07:30
Гаджеты
Флагманский процессор Huawei получит 5G-модем
Максимальная скорость загрузки составит 2,3 Гбит / c, передачи данных — 1,25 Гбит / с. Кроме того, использование одного чипа, по словам Huawei, должно сделать её телефоны намного более энергоэффективными по сравнению с устройствами, оснащёнными как процессором, так и отдельным модемом.
News.ru 05:31
Происшествия
Основателя «Рольфа» Сергея Петрова объявили в международный розыск
Основатель «Рольфа» Сергей Петров объявлен в международный розыск, сообщили «Интерфаксу» в суде.
Ведомости 04:39
Политика
В конгрессе призвали Трампа ввести новые санкции против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и другой влиятельный член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении лиц, ответственных, по их мнению, за нарушение прав человека в России в ходе протестов в Москве, говорится в заявлении, размещенном на сайте Энгела.
РИА Новости вчера в 17:45
Музыка
Скончался первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Ранее «Культуромания» сообщала о том, что в начале августа скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин.
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Илон Маск заявил, что не дарил Tesla Лукашенко
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не дарил электрокар Tesla президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Газета.Ru 06:43
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины продемонстрировали трюки в Балтийском море
Сегодня супруг Аллы Пугачевой разместил в Instagram ролик, на котором ребята продемонстрировали трюки в Балтийском море.
OAnews 06:11
Кино
Марио Касас лично представил в Москве новый сериал «Влечение»
Мероприятие посетил лично исполнитель главной роли, звезда фильма «Три метра над уровнем неба», актер Марио Касас.
ОК! 06:23
Происшествия
На Урале подозреваемых в изнасиловании полицейских уволили из МВД
Три руководителя подозреваемых в изнасиловании сотрудников полиции уволены, добавил он, еще трое должностных лиц переведены на нижестоящие должности.
Известия 06:26
Футбол
Владимир Быстров рассказал про «русскую мафию» в «Зените»
Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Владимир Быстров рассказал, что во времена работы в клубе итальянского тренера Лучано Спаллетти в команде существовала "мафия", в которую помимо него входили другие российские футболисты команды.
РИА Новости 06:50