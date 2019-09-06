Экономика

Дума ТВДума ТВМировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд

Агентство Reuters оценило потери от набирающей обороты торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. По данным экспертов, американская экономика недосчитается 200 млрд долларов, а мировая потеряет до 850 млрд долларов.
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Reuters оценил потери мировой экономики от торговой войны США и Китая

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