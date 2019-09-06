Экономика
Дума ТВМировая экономика потеряет от торговой войны США и Китая $850 млрд
Агентство Reuters оценило потери от набирающей обороты торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. По данным экспертов, американская экономика недосчитается 200 млрд долларов, а мировая потеряет до 850 млрд долларов.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:40, Вашингтон
Политика
Лукашенко требует от России «не наклонять» Белоруссию
Белорусский лидер опроверг обвинения в том, что в своей внешней политике якобы развернулся на Запад, подчеркнул, что Белоруссия никогда не предаст «своего старшего брата».
REGNUM 07:12
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Валерия Федорович решилась на кардинальную смену имиджа
Звезда "Кухни" пошла на кардинальную смену имиджа, знаменитость перекрасила волосы в темный цвет и сделала себе каре, чем удивила многих поклонников.
Дни24 12:52
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 11:37
Футбол
Кипр и Казахстан сыграли вничью, Белоруссия одолела Эстонию
В отброчном матче Евро-2020 команды Кипра и Казахстана сыграли вничью — 1:1. Напомним, что эти комнады выступают в одной группе с командой России.
Спорт-Экспресс 13:58
Экономика
«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга
Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Теннис
Теннисист Медведев вышел в финал US Open
23-летний Медведев стал первым из российских теннисистов, кому за последние 14 лет удалось дойти до финала турнира серии «Большого шлема».
РБК 18:59
Футбол
Суд освободил футболистов Мамаева и Кокорина по УДО
На выездом заседании суда в колонии, где отбывают наказание Павел Мамаев и Александр Кокорин, было принято решение освободить спортсменов по УДО.
9111.ru 03:12
Космос
Индия потеряла связь с посадочным лунным модулем
Газета.Ru 17:22
Общество
Гордон публично «закрыл рот» Барановской
Газета.Ru 11:06
Музыка
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Общество
На открытие российского детсада привезли подставных детей
Власти Пестречинского района в Татарстане не пустили на открытие детского сада мам и малышей, для которых это учреждение строилось.
Lenta.ru 11:40
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
РИА Новости 17:41
Культура
В Петербурге объявили конкурс на проект памятника Чайковскому
Сегодня в Петербурге объявили старт международного архитектурного конкурса на проект памятника композитору Петру Чайковскому, который установят напротив концертного зала Мариинского театра.
АБН 13:35
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Происшествия
Памфилова дала комментарий после нападения
Газета.Ru 06:22
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня 07:51
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости 09:26
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком августа
Польский полузащитник Гжегож Крыховяк признан болельщиками "Локомотива" лучшим игроком команды в августе, сообщается на сайте московского футбольного клуба.
РИА Новости 10:44
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Автоспорт
Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»
Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru 13:00
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости 06:19
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Авто
Ford показал на видео электрический кроссовер в стиле Mustang
Компания Ford опубликовала фотографии и видео с тестовыми прототипами электрического кроссовера, который получит дизайн в стиле Mustang.
Motor 04:37
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с обменом пленными между Украиной и РФ
Глава РФ Владимир Путин рассказал о ситуации с обменом пленных граждан между Украиной и Россией.
Общественная служба новостей вчера в 06:28
Общество
AFP узнало о неудачных испытаниях новейшего Boeing 777X
Американская авиастроительная корпорация Boeing столкнулась с техническими проблемами во время тестирования своего новейшего лайнера 777X.
РБК 21:37
Армия и оружие
Ливийская нефтяная компания NOC прекращает поставки топлива
В компании заявили, что возобновят поставки топлива только в том случае, если будут соблюдены гарантии: использовать керосин только для внутренних целей и гражданской авиации.
Политическая Экспертиза 10:25