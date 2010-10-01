Экономика

РЕН ТВРЕН ТВМировая экономика сократится на 3% в результате пандемии коронавируса

Мировая экономика сократится на 3% в результате распространения коронавируса в этом году, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. По его словам, экономика сократится на 3% по сравнению с показателями 2019 года, что превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008-2009 года.
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Еврокомиссия ждет сокращения мировой экономики на 3% из-за COVID-19

Долг.рф06:25

Еврокомиссия: мировая экономика потеряет 3% из-за пандемии коронавируса

News.ru06:24

Мировая экономика сократится на 3% в результате пандемии коронавируса

РЕН ТВ05:37

Еврокомиссия сделала прогноз по сокращению мировой экономики из-за коронавируса

Экономика сегодня05:33
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Футбол

Мамаев рассказал об отношениях с Кокориным после колонии

ФАН 02:50
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Политика

Песков анонсировал совещание Путина по отмене ограничений в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.
Газета.Ru 04 мая в 08:05
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Тарасова прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе

РИА Новости 07:40
Космос

На Солнце обнаружен гигантский протуберанец

Актуальные Новости вчера в 12:57
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Общество

СМИ сообщили о планах ввести масочный режим в Москве

Власти Москвы намерены вслед за другими регионами ввести обязательный режим ношения медицинских масок и респираторов в общественных местах.
РБК 08:46
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Общество

Брянщина по противодействию коронавирусу вошла в топ-3 регионов

Регион вошел в ТОП-3 по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения.
БрянскToday 05:55
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Экономика

Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги

Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
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Космос

Китай испытал пилотируемый космический корабль нового поколения

Первое летное испытание космического корабля нового типа стало по совместительству первым успешным запуском ракеты Long March-5B — версии носителя Long March 5, предназначенной для вывода на орбиту тяжелых грузов.
Naked Science вчера в 11:02
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Общество

Попова рассказала о возможности снятия режима ограничений в России

Сегодня есть только надежда, что карантинные меры могут быть сняты, говорить об этом можно будет ближе к 12 мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 04 мая в 06:41
1,8K
Политика

Путин рассказал о состоянии Мишустина

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ослабления мер борьбы с коронавирусом рассказал о самочувствии главы кабмина Михаила Мишустина и передал от него привет губернаторам.
Компания 08:29
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Здоровье

Минздрав заявил, что мужчины тяжелее женщин переносят коронавирус

Мужчины тяжелее женщин переносят новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 08:48
Шоу-бизнес

У актера Петра Красилова диагностировали коронавирус

Общественное телевидение России 08:09
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Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Компания Volvo отзывает в России автомобили Volvo S60, V60CC, S90, V90CC, XC40, XC60 и XC90.
Автоновости дня 05:37
Наука

У коронавируса нашли новую опасную мутацию

Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
Lenta.ru 07:37
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии

Россия и Белоруссия придерживаются разной тактики в борьбе с коронавирусом, Москва надеется, что разные технологии и методики не приведут к взрывному росту числа инфицированных, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
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Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
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Политика

Салливан рассказал об оценке Трампа идеи о саммите «ядерной пятерки»

Президенту России Владимиру Путину передали сообщение его американского коллеги Дональда Трампа, в котором тот согласился, что саммит «ядерной пятерки», в которую входят Соединенные Штаты, Россия, Великобритания, Франция и Китай, — это хорошая идея.
Известия 02:51
3
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Политика

Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
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Наука

Нанонити для масок против коронавируса разработали российские ученые

Эксперты из Краснодарского края создали уникальные нанонити, которые можно поменять при изготовлении специальных масок и сменных фильтров для респираторов для мендицинских учреждений.
Evo-rus.com 04:48
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Космос

Недра небесные

В начале апреля весь мир бурно обсуждал указ Дональда Трампа о праве американских компаний на освоение лунных и прочих небесных ресурсов, а в России даже успели окрестить это решение «агрессивным».
Ъ-Огонек 04 мая в 01:00
Единоборства

Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
2
Общество

ОГЭ для девятых классов в России может быть отменён

Москва, 5 мая 2020, 16:45 — REGNUM Основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов в российских школах может быть отменен.
REGNUM вчера в 09:45
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Космос

В Млечном пути впервые зафиксировали вспышку рентгеновского излучения

Клопс 03 мая в 09:33
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Авто

Компания Alpina добавила мощности дизельной BMW 3-й серии

Компания Alpina представила пакет доработок для BMW M340 в кузове седан и универсала – D3 S. «Трёшка» стала не только мощнее, но и тяжелее, поэтому быстрее она не стала.
Тарантас Ньюс вчера в 12:10
Происшествия

Нижегородца обвиняют в распространении фейка о коронавирусе

Жителя Нижнего Новгорода обвиняют в публикации заведомо ложной информации об эпидемии COVID-19, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Время Н 06:26
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
Wday.ru 04:45
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Политика

МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
Popcornnews.ru 02:04
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Политика

Телефонный разговор провели Путин и Лукашенко

Live24 вчера в 14:45
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