Мировая экономика сократится на 3% в результате распространения коронавируса в этом году, сообщил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне. По его словам, экономика сократится на 3% по сравнению с показателями 2019 года, что превышает ущерб от мирового финансового кризиса 2008-2009 года.

Мировая экономика сократится на 3% в результате пандемии коронавируса

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