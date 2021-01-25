Мировая экономика по итогам 2020 года упала на 4,3 %. С такими данными выступила ООН в докладе «Мировое экономическое положение и перспективы». Отмечается, что нынешний кризис стал самым тяжелым за последние 90 лет – то есть со времен Великой депрессии.

С чего всё началось В 2020 году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер мировая экономика сократилась на 4,3%, следует из доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы». Коммерсантъ вчера в 12:42