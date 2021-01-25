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Мировая экономика в 2020 году упала на 4,3 %

Мировая экономика по итогам 2020 года упала на 4,3 %. С такими данными выступила ООН в докладе «Мировое экономическое положение и перспективы». Отмечается, что нынешний кризис стал самым тяжелым за последние 90 лет – то есть со времен Великой депрессии.В источнике
Вечерняя Москва
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Газета.Ru
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С чего всё началось
В 2020 году в условиях пандемии коронавируса COVID-19 и ограничительных мер мировая экономика сократилась на 4,3%, следует
 из доклада ООН «Мировое экономическое положение и перспективы».
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