Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Гаджеты
Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
3DNews вчера в 17:07
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Общество
Ещё у 6411 жителей РФ подтвердилось заражение коронавирусом
Москва, 28 апреля 2020, 11:00 — REGNUM В России за минувшие сутки подтверждено 6411 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Экономика
Сколько денег российские власти направят на борьбу с кризисом
Смягчение удара Минфин утверждает, что общий объем фискальной поддержки в широком понимании составит 6,5% ВВП — с учетом компенсации выпадающих нефтегазовых доходов (из Фонда национального благосостояния, ФНБ), выпадающих ненефтегазовых доходов, а также возможного использования бюджетных остатков прошлого года (в сумме более 4 трлн руб.).
РБК 00:00
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM 25 апреля в 06:41
Космос
В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 26 апреля в 01:09
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Общество
В России за сутки умерло 72 человека с коронавирусом
За последние сутки в России умерло 72 человека с коронавирусом.
Коммерсантъ 03:54
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Космос
Крупный потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
РЕН ТВ вчера в 06:20
Общество
За сутки у девяти крымчан обнаружили коронавирус
Симферополь, 28 апреля 2020, 10:31 — REGNUM В городах Крыма за сутки выявили ещё девять граждан с коронавирусом.
REGNUM 03:31
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Происшествия
У пострадавшего при взрыве в Волгограде нашли боеприпасы в гараже
Пострадавший от взрыва гранаты в Волгограде мог сам подорваться из-за неосторожного обращения с боеприпасами, у него в гараже обнаружены патроны различного калибра неизвестного происхождения, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.
РИА Новости 02:25
Политика
Песков спрогнозировал выход России на плато по коронавирусу
Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 80 949 случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции (COVID-19).
iReactor вчера в 02:31
Общество
В Тульской области коронавирус за сутки выявили у 70 человек
Сразу 70 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 апреля.
REGNUM 04:06
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых за пределы ЕАЭС до 1 июля, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление, опубликованное в воскресенье на сайте Минсельхоза РФ.
Моя Москва.онлайн 26 апреля в 08:30
Культура
Лариса Долина назвала различия американской публики от российской
ToDay News Ufa вчера в 07:19
Общество
Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19
Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
Общество
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 10:32
Общество
85 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Оперштаб сообщил во вторник, 28 апреля о 85 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на Среднем Урале.
Kursk.com 03:57
Общество
В число системообразующих вошла связанная с Собчак крабовая компания
В обновленном списке системообразующих компаний России появился крупный добытчик краба в стране "Монерон".
Газета.Ru 02:49
Энергетика
Новак посоветовал не ждать скорого роста цен на нефть
Из-за затоваривания рынка в ближайшее время ждать восстановления цен на нефть не имеет смысла.
РБК 04:13
Происшествия
На лечении в Коммунарке находятся почти 650 пациентов
644 пациента находятся на лечении в больнице в Коммунарке. Об этом сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Вести.Ru вчера в 01:27
Армия и оружие
Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер
Российская газета 26 апреля в 05:12