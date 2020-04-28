Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.
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Цена на нефть марки Brent превысила $21

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Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

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Нефть Brent подскочила выше $20, WTI — выше $12

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WTI подешевела на 12,5%

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Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правдавчера в 23:15

Нефть марки WTI подешевела до 11,07 доллара за баррель

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Общество

Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете

Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий.
Интерфакс 08:15
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Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
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Экономика

Хуснуллин: губернаторам рекомендовано не останавливать стройки

Губернаторам российских регионов была дана рекомендация по возможности, зависящей от санитарно-эпидемиологической ситуации, не останавливать стройки, заявил в ходе брифинга на сайте правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин.
РИА Новости 04:12
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Происшествия

В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году

В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Армия и оружие

Пентагон опубликовал видео с НЛО

В заявлении Пентагона отмечается, что запечатленные на видео объекты по-прежнему оцениваются как "неопознанные".
Газета.Ru вчера в 15:00
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Политика

Песков: Путин проведет очередное «большое выступление»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:24
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Экономика

Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире

Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
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Здоровье

Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом

Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
RT на русском 08:53
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Политика

Глава Башкирии сравнил пандемию коронавируса с фашизмом

Глава Башкирии Радий Хабиров сравнил пандемию коронавирусной инфекции с фашизмом.
Pravda.Ru 08:21
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Общество

Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом

У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
50
Здоровье

Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками

Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, - пояснил Глеб Никитин.
Российская газета 04:29
10
Общество

Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко

РИА Новости вчера в 22:42
75
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
2,6K
Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
834
Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Энергетика

Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»

Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
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Общество

Названа группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом

Результаты исследования, проведенного китайскими медиками, показали, что в наибольшей степени риску заражения коронавирусом подвержены люди со второй группой крови.
Kazanfirst.ru 01:38
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Гаджеты

WSJ: Apple отложит производство iPhone на месяц из-за коронавируса

Американская корпорация Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.
Коммерсантъ вчера в 10:22
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Политика

В России чиновников решили наказывать за хамство

Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
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Общество

Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии

Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
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Футбол

На «Ростов-Арене» обновили газон

Обновление газона обошлось бюджету в 1,6 млн руб. вместо запланированных 3 млн руб. Это связано с тем, что после появления информации о переносе матчей Российской футбольной премьер-лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции удалось эффективно скорректировать план по уходу за новым газоном.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 08:15
Общество

В Калининграде дадут салют в День Победы

Новый Калининград.Ru 09:15
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Культура

Ведущие кинофестивали покажут фильмы на YouTube

Ревизор.ру 09:17
Общество

В России может появиться кодекс служебного поведения полицейских

Новый кодекс этики для полицейских внесет дополнения в правила поведения сотрудников в интернете, подчеркнул Владимир Воронцов.
Эхо Москвы 04:31
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Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Общество

Новый настоятель Елоховского собора епископ Фома попал в больницу

Глава Административного секретариата Московской патриархии, настоятель Елоховского собора епископ Павлово-Посадский Фома госпитализирован, при этом "ситуация под контролем", сообщил во вторник глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
РИА Новости 08:28
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Как работают Яндекс.Новости?
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