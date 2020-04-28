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Общество Ректор МГУ сообщил о планах создания научных школ в университете Ликвидировать или реструктурировать факультеты руководство МГУ не планирует, обсуждается только идея объединить их научные исследования в рамках научных школ, заявил телеканалу "Россия-24" ректор университета Виктор Садовничий. 8

Экономика Хуснуллин: губернаторам рекомендовано не останавливать стройки Губернаторам российских регионов была дана рекомендация по возможности, зависящей от санитарно-эпидемиологической ситуации, не останавливать стройки, заявил в ходе брифинга на сайте правительства РФ вице-премьер Марат Хуснуллин. 1

Происшествия В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.

Политика Песков: Путин проведет очередное «большое выступление» Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет большое выступление в рамках совещания с руководителями регионов по мерам борьбы с COVID-19, передает корреспондент "Газеты.Ru". 3,2K

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Здоровье Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками Сюда традиционно приезжает много людей из столичного региона, что привело к вспышке заболевания в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре, - пояснил Глеб Никитин. 10

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Футбол На «Ростов-Арене» обновили газон Обновление газона обошлось бюджету в 1,6 млн руб. вместо запланированных 3 млн руб. Это связано с тем, что после появления информации о переносе матчей Российской футбольной премьер-лиги из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции удалось эффективно скорректировать план по уходу за новым газоном.

Политика Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ. 134

Происшествия В Казани задержали ректора технологического университета Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете. 21