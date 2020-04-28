Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Происшествия
В Армении в больнице зарезали из мести двух жертв перестрелки
Двух раненных в перестрелке в городе Гавар в Армении убили из мести прямо в больнице.
РИА Новости 21:47
Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней
Президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.
РИА Новости 13:29
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»
Вахтовый поселок в районе Чаяндинского месторождения в Якутии относится к другой подрядной организации, заявили РИА Новости в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия "Газпром добыча Ноябрьск".
РИА Новости 13:02
Наука
Ученые назвали лучшие ткани для пошива масок
Американские ученые назвали материалы, которые лучше всего подойдут для пошива масок от вирусов.
Рамблер 13:05
Общество
Тюменских туристов из Таиланда доставят в Сургут
Сегодня, 28 апреля, специальный рейс авиакомпании «ЮТэйр» доставит в Сургут из Таиланда 192 россиянина.
NG72.ru 03:35
Общество
Самолет с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву
Самолет "Аэрофлота" вылетел с россиянами из нью-йоркского аэропорта JFK в Москву, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:50
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Политика
Генерала ФСБ назвали предполагаемым ключевым фигурантом по делу MH17
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела о крушении самолёта Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии».
News.ru 10:06
Общество
Названы причины низкой заболеваемости коронавирусом в России
Низкая плотность населения России стала одной из причин низкой заболеваемости коронавирусом, по сравнению с другими странами.
Lenta.ru 21:21
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
Блокнот.ру 15:43
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
Политика
Владимир Путин обратился к гражданам России
«Глубоко соболезную тем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких», — сказал глава государства.
Говорит Москва 12:56
Происшествия
В Алтайском крае нашли тела подростка и девушки, пропавших в январе
РИА Новости вчера в 08:44
Игры
Сюжетные видеоролики The Last of Us Part II утекли в Сеть до релиза
Российская газета вчера в 06:15
Политика
Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена
Участвовавшая в 2016 году в президентских выборах Хиллари Клинтон объявила в эфире телеканала Fox News, что поддерживает кандидата в президенты США Джо Байдена.
Газета.Ru 15:39
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Политика
Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая
Ключевые моменты: — 6-8 мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты, а период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно; — Правительству поручено к 5 мая подготовить критерии последовательных шагов выхода из ограничений; — с нуля развернуто массовое производство лекарственных препаратов.
ГТРК Саратов 11:04
Армия и оружие
Турция перешла в наступление в Сирии
Деловое.ТВ 13:26
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
Происшествия
Житель Алтая обманул предпринимателя под видом взятки мэру Ярового
Житель Алтайского края обманул предпринимателя, получив от него более 1 млн рублей.
Алтайская правда вчера в 23:25
Общество
Математическая модель предсказала пик эпидемии коронавируса в России
Математическая модель Сбербанка предсказала сроки пика эпидемии коронавируса в России — первая декада мая.
Lenta.ru 21:57
Здоровье
Врачи нашли причину поражения легких у больных с коронавирусом
О цепочке изменений, которые вызывает в теле больных коронавирусная инфекция, рассказал вице-президент Российского научного медицинского общества терапевтов доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник в интервью изданию «Аргументы и факты».
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Политика
В России чиновников решили наказывать за хамство
Законопроект, предусматривающий наказание чиновников за хамство и оскорбления в отношении граждан, внесут в Государственную Думу.
Lenta.ru 04:23
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50