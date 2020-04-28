Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Происшествия
В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками
Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник вчера в 06:11
Экономика
Акционеры ПАО «НОВАТЭК» утвердили размер дивидендов за 2019 год
Размер дивидендов вырос по сравнению с 2018 годом Годовое общее собрание акционеров (ГОСА) ПАО «НОВАТЭК» приняло решение о выплате дивидендов за 2019 год.
PortNews вчера в 06:35
Здоровье
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Экономика
В России отмечено снижение продаж антисептиков
Продажи антисептиков для кожи в России в период с 30 марта по 5 апреля упали на 62% по сравнению с первой неделей марта.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Экономика
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Впервые за последние десять лет мир рискует оказаться отрезанным от российской пшеницы в то время, когда некоторые ключевые покупатели спешат ее импортировать, пишет Bloomberg.
Российская газета 03:18
Политика
Киев опроверг причастность России к пожару на военной базе в Балаклее
Киевские власти заявили о непричастности России к пожару на военной базе под Харьковом в 2017 году.
News.ru 26 апреля в 18:17
Общество
Глава Минприроды предупредил об аномально жарком лете 2020 года
Как отметил в беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, ряд исследователей действительно прогнозируют, что текущий год станет самым жарким за период метеорологических наблюдений, но речь идёт о средней температуре в мире.
RT на русском вчера в 13:20
Политика
Спикер Верховной Рады усомнился в необходимости назначения Саакашвили
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не уверен, что поддержит назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьер-министра по реформам.
Lenta.ru 03:12
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 36 копеек — до 74,86 рубля. Курс евро увеличился на 32 копейки и составил 80,94 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
Хафтар объявил о переходе управления Ливией к армии
Фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о решении возглавить страну и выйти из соглашения, в результате которого сформировалось правительство национального согласия (ПНС).
РБК вчера в 17:18
Общество
Автомобилистов начнут штрафовать за неисправную сигнализацию
Россиян начнут штрафовать не только за активное нарушение режима тишины, но и за бездействие.
AutoNews вчера в 02:32
Общество
«Синдикат-100» назвал закон о фейках давлением на журналистов
Власти начали активно использовать пандемию коронавируса для давления на независимые СМИ, сказано в обращении, с которым выступило сегодня объединение российских изданий "Синдикат-100".
Кавказский узел 03:03
Политика
Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Предполагается, что президент продлит режим нерабочих дней, установленный в стране до 30 апреля.
Капитал страны вчера в 04:12
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
В России за сутки 6411 человек заразились коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6 411, до 93 558, заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
РИА Новости 03:53
Общество
В Steam бесплатно раздают Total War: Shogun 2
Sega бесплатно раздает стратегию Total War: Shogun 2 в Steam. Раздача началась 27 апреля и продлится до 1 мая.
Cyber.sports.ru вчера в 09:31
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 26 апреля в 09:36
Гаджеты
Неожиданно стартовали предзаказы на не анонсированный Meizu 17
В Сети неожиданно для многих поклонников бренда стартовали предварительные заказы на ещё пока не анонсированный смартфон Meizu 17.
OAnews 01:51
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Политика
Демократы в штате Нью-Йорк отменили президентские праймериз
Нью-Йорк стал первым штатом США, в котором отменили праймериз. Ранее из-за коронавируса проведение праймериз отложили в 16 штатах США.
Интерфакс вчера в 14:16
Экономика
Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК вчера в 22:59
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B. V. По словам польского политика, ситуация очень похожа.
РБК 03:48
Футбол
Серхио Агуэро: «Считаю себя одним из лучших нападающих мира»
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро описал себя.
Sports.ru 03:21
Гаджеты
Представлен OpenCL 3.0: без прошлого нет будущего
Khronos Group представила предварительные спецификации стандарта вычислений общего назначения с использованием графических и иных процессоров — OpenCL 3.0.
3DNews вчера в 17:07
Футбол
Уткин вступился за раскритиковавшего власть российского футболиста
Журналист Василий Уткин в своем Telegram-канале вступился за вратаря «Крыльев Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего власть в России.
Lenta.ru 03:41