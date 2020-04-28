Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
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Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Результатом стал громкий скандал. Согласно словам Муцениеце, её супруг злоупотребил алкоголем и выгнал вместе с детьми из дома.
Актуальные Новости 03:36
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Роналду, Бербатов, Анри и Коллер. Евсеев продолжил алфавит на букву «Н»
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил публиковать свой футбольный алфавит.
Спорт-Экспресс 03:46
Общество
Во Владимирской области выявлено 48 новых случаев коронавируса
Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.
ГТРК Владимир 26 апреля в 05:26
Путешествия
Отели Турции откажутся от шведского стола после пандемии
Турецкие отели планируют отказаться от шведского стола по окончании пандемии коронавируса. Об этом сообщило местное издание Hurriyet.
Компания вчера в 09:35
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19
Эффективность лекарственного препарата фавипиравир в лечении пациентов, госпитализированных с новой коронавирусной инфекцией, проверят в 17 медучреждениях России, сообщил Минздрав.
Российская газета 04:21
Недвижимость
«Дом.РФ» потратит 150 млрд рублей на выкуп жилья у застройщиков
«Дом.РФ» направил в Минфин и Минстрой России проект постановления, который позволит расширить данную программу еще на 100 млрд руб.
РБК 03:28
Здоровье
14 новых заражений коронавирусом выявили в Алтайском крае
Оперативный штаб сообщил во вторник, 28 апреля о 14 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Kursk.com 01:59
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 04:33
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Здоровье
Во Франции для лечения COVID-19 применили средство от артрита
РИА Новости вчера в 22:01
Общество
Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу
Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest.
Ведомости 03:37
Общество
Названы сроки окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые из университета технологий и дизайна спрогнозировали, что вспышка коронавируса в России завершится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 12:39
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января.
Российская газета 03:25
Здоровье
Количество заболевших коронавирусом в регионе превысило 300 человек
Как ранее сообщал РБК Калининград, на этой неделе в регионе могут смягчить режим тотальной самоизоляции, если количество заболевших не будет резко расти, и в том случае, если федеральные власти не дадут иных указаний.
РБК Калининград 03:55
Происшествия
При взрыве в Волгограде пострадал полковник МВД в отставке
В результате взрыва в Волгограде пострадал 69-летний полковник МВД в отставке Владимир Лазарев.
Вести.Ru вчера в 15:22
Общество
Саратовский облсуд: пропусков для похода в парикмахерскую не требуется
Получать специальный пропуск для похода к ближайшей парикмахерской не требуется.
СаратовБизнесКонсалтинг 04:06
Общество
Вирусолог назвал критерии окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор, рассказал, когда можно будет говорить о том, что эпидемия коронавируса в России завершена.
RT на русском 02:10
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Футбол
Сафонов уверен, что «Рубин» с Бердыевым боролся бы за топ-5
Бердыев рассчитывал, что сможет поработать с молодежью, но не позволили. Не думаю, что он завидует Слуцкому.
ГЛАС.RU 03:46
Шоу-бизнес
Джиган появился на дне рождения Оксаны Самойловой
На протяжении всего дня в сторис модели не был замечен ее супруг – Джиган.
Uznayvse.ru 03:56
Экономика
Банки оценили, сколько россиян оплачивают ЖКХ без комиссии
Большинство плательщиков услуг ЖКХ в России (около 70%) оплачивают их без комиссии.
РБК вчера в 22:59