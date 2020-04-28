Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Читать в источнике
Оценить319
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия — самый крупный поставщик пшеницы и из-за ограничения ее поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Общество
Российским срочникам при демобилизации выдадут антисептики и маски
Всем увольняемым "окажут содействие в приобретении" билетов до мест постановки на воинский учет, а также медицинских масок и антисептиков для рук.
РИА Новости 04:33
Политика
Правительство одобрило предложение штрафовать чиновников за хамство
Правительство России положительно оценило предложение "Единой России" об административной ответственности для чиновников, которые оскорбляют людей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Александра Хинштейна.
Газета.Ru 03:32
Общество
Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
«Ведомости» выяснили, что о включении сахалинских рыбодобывающих компаний в список системообразующих в середине апреля просила член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова – она мать Ксении Собчак.
Ведомости вчера в 15:13
Общество
В России за сутки зафиксировано 6 411 новых больных коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6 411 больных коронавирусом: 2 609 случаев протекают без клинических проявлений.
ЧС-ИНФО 04:20
Общество
Опрос: 60% россиян поддерживают жёсткие меры по борьбе с коронавирусом
Большинство россиян поддерживают введение жёстких ограничительных мер в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
RT на русском 05:18
Общество
Первая смерть от коронавируса подтвердилась в Ленобласти
Причиной смерти медсестры Гатчинской больницы Натальи Хечумовой стала коронавирусная инфекция, подтвердил региональный оперативный штаб в своем официальном сообществе 28 апреля.
ЗакC.Ру 04:17
Происшествия
В Татарстане умер первый пациент с коронавирусом
В Татарстане 27 апреля зафиксировали первую смерть пациента, зараженного коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 05:06
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Общество
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий
План, предписывающий поэтапную отмену ограничений на работу предприятий в Москве, дорабатывается и до конца недели будет согласован.
Российская газета 05:19
Политика
Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в России
Президент России Владимир Путин на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что каждый регион страны должен быть на 100% готов к любому развитию ситуации с паводками и пожарами.
Газета.Ru вчера в 10:58
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Общество
Критерий завершения эпидемии в России назвал вирусолог
По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 87 147 случаев заболевания.
Live24 03:09
Политика
Синдзо Абэ не приедет в Москву на празднование Победы в сентябре
Токио, 28 апреля 2020, 08:35 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет в Москву для участия в торжествах, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в случае их переноса на 3 сентября.
REGNUM 01:35
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Общество
В Якутии прокуратура проверит условия содержания вахтовиков Газпрома
Якутск, 28 апреля 2020, 11:12 — REGNUM В Якутии прокуратура Ленского района начала проверку соблюдения прав и законных интересов вахтовых рабочих Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения ОАО «Газпром добыча Ноябрьск» в условиях распространения коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.
REGNUM 04:12
Общество
Больному Александру Васильеву нашли замену на «Модном приговоре»
Актуальные Новости 02:32
Происшествия
В Татарстане задержали ректора КНИТУ по делу о мошенничестве
21 апреля в пресс-службе ведомства сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении ректора КНИТУ, его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ.
ТАСС 04:57
Экономика
Более 50% предпринимателей не могут получить господдержку
Опрос показал, что более 50% предпринимателей не смогли воспользоваться мерами государственной поддержки, поскольку их компании не вошли в перечень наиболее пострадавших отраслей.
Коммерсантъ 02:23
Политика
Лавров: о саммите «нормандской четверки» пока не может и быть речи
Ни о каком саммите и речи быть не может.
РИА Новости вчера в 05:51