Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Здоровье
Названа причина поражения легких при коронавирусе
Врачи из Китая, как напомнил Лазебник, а затем из США и Израиля увидели, что возникающие при коронавирусной инфекции изменения в легких не похожи на пневмонию.
РИА Новости 02:53
Общество
Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом
Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Транспорт
Езда без пропуска по Москве: выписаны первые большие штрафы
Сам автовладелец утверждает, что штраф был выписан ошибочно, поскольку цифровой пропуск на автомобиль им был в установленном порядке оформлен.
Вести.Ru 02:57
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Вице-премьер заявил о планах ускорить стройку Северного морского пути
Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, рассказал о планах ускорить стройку объектов Северного морского пути, а также автотрассы Европа — Западный Китай (ЕЗК) и Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб).
РБК 04:52
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии
Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что жизнь войдет в нормальное русло минимум через год после окончательной победы над COVID-19.
Российская газета вчера в 22:45
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 84 регионах России было зафиксировано 6198 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 03:52
Здоровье
На Среднем Урале выявили ещё 85 случаев заражения коронавирусом
По всей стране подтверждено 6 тысяч 411 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки.
REGNUM 04:02
Происшествия
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»
Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
Футбол
«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти
Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК вчера в 11:11
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Мишустин поручил подготовить план снятия ограничений в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить план снятия ограничений, введенных в стране из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 04:18
Здоровье
Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса
Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Об этом пишет издание The Mirror.
Piter.tv 04:29
Происшествия
На Кубани число заражённых коронавирусом выросло до 888 человек
Краснодар, 28 апреля 2020, 11:24 — REGNUM 51 новый случай заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Краснодарском крае, об этом 28 апреля сообщил региональный оперштаб.
REGNUM 04:24
Политика
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»
В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
Происшествия
На Алтае возбудили дело о нападении полицейских на нарушителя режима
В Алтайском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту избиения жителя города Змеиногорска сотрудниками полиции.
Российская газета 02:49
Политика
Губернаторы ждут. Путин может продлить режим нерабочих дней до 11 мая
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предполагает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Smolnarod.ru 26 апреля в 17:23
Космос
В ИКИ РАН доказали возможность жизни микроорганизмов на Марсе и Венере
Ученые доказали, что на планетах Венера и Марс возможно найти живые микроорганизмы.
ToDay News Ufa 26 апреля в 01:09
Происшествия
На Алтае нашли тела подростков, пропавших в январе
На территории Первомайского района Алтайского края обнаружены тела 18-летней девушки и 15-летнего молодого человека, которые пропали еще 7 января.
Российская газета 03:25
Технологии
Экспертами объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
МедиаПоток вчера в 12:24
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Экономика
Bloomberg предупредило о дефиците российской пшеницы в мире
Как отмечает агентство, Россия является самым крупным поставщиком пшеницы, из-за ограничения поставок миру может грозить дефицит продовольствия и повышение цен.
РИА Новости 04:22
Спорт
Оргкомитет Игр в Токио допустил отмену Олимпиады в 2021 году
Игры в Токио в 2021 году могут быть отменены, в том случае, если коронавирус продолжит угрожать населению.
Vprognoze.ru 03:29
Происшествия
Приехавшую в Крым женщину оштрафовали и заставили лечь в обсерватор
Симферополь, 28 апреля 2020, 12:03 — REGNUM В Крыму оштрафовали приехавшую в республику женщину за отказ от добровольной обсервации и силой доставили в обсерватор.
REGNUM 05:03