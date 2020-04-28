Энергетика

Радио МаякРадио МаякМировые цены на нефть сегодня падают

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
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Нефть тянет нуль на себя

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ТАСС09:23

Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Интерфакс11:04

Нефть Brent подскочила выше $20, WTI — выше $12

РБК05:39

Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

РИА Новости04:32

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

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