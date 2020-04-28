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Общество Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет. 129

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Общество Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона. 189

Политика Путин попросил россиян проявлять осторожность на майских праздниках Россиянам стоит проявлять осторожность на майских праздниках и воздержаться от походов в гости.

Политика Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса.

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Общество В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов. 6