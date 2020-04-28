Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

Интерфакс11:04

Цены на нефть вновь сильно снижаются во вторник утром

Московский Комсомолецвчера в 23:15

Нефть Brent подскочила выше $20, WTI — выше $12

РБК05:39

Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

РИА Новости04:32

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

RT на русском04:05

Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение

Комсомольская правдавчера в 23:15

Цена на нефть марки Brent превысила $21

ТАСС09:23
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Общество

Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции

Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
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Политика

Путин объявил поэтапный выход из режима ограничений с 12 мая

С 12 мая начнется поэтапный выход из режима ограничений, отметил российский лидер.
Газета Культура 10:36
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Общество

Глава Минздрава предостерег от поездок на майские праздники

Минздрав не рекомендует россиянами на предстоящих майских праздниках ездить к родным и друзьям.
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Шоу-бизнес

Поклонники Павла Деревянко восхитились его избранницей

Судя по данным в Сети, избранница Деревянко родилась в 1976 году, то есть в этом году ей исполнится 44.
Shraibikus News 10:28
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
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Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Политика

Путин попросил россиян проявлять осторожность на майских праздниках

Россиянам стоит проявлять осторожность на майских праздниках и воздержаться от походов в гости.
Экономика сегодня 12:11
Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
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Политика

Путин пообещал парад авиации и салют на 9 мая

РБК 12:07
Политика

Путин выразил соболезнования потерявшим близких из-за коронавируса

Президент Владимир Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса.
Взгляд.ру 12:03
Футбол

Прядкин назвал самую удобную дату рестарта чемпионата России

Глава российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире «Матч ТВ» назвал наиболее удобную дату рестарта чемпионата.
Евро-футбол.ру 11:10
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
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Здоровье

Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга

На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
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Общество

Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза

Темп прироста заболевших коронавирусом в РФ снизился в 3,5 раза.
Вечерняя Москва 11:00
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Общество

Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся

Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
3
Происшествия

Полиция опровергла сведения о требуемом числе протоколов за нарушение самоизоляции

Информация СМИ о требуемом количестве составленных протоколов за нарушение режима самоизоляции не соответствует действительности.
Вечерняя Москва 11:42
2
Политика

Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Всего нерабочий период продлится до 11 мая включительно, затем планируется постепенное снятие ограничительных мер.
Тюменская область сегодня 11:24
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Здоровье

В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Российская газета вчера в 13:56
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Политика

Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи

Президент России Владимир Путин предложил установить в России профессиональный праздник — День работника скорой помощи.
РБК 11:00
9
Здоровье

В Смоленске начали испытания лекарства от коронавируса

Как подчеркивают в РФПИ, испытания лекарства начали проводить в Смоленске, Москве и Нижнем Новгороде.
Smolnarod.ru 10:03
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Политика

Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней

Президент России Владимир Путин объявил о продлении в стране нерабочих дней. Об этом он сообщил во время прямой трансляции.
ГТРК Карелия 11:11
Политика

Путин подписал указ о продлении нерабочих дней в связи с коронавирусом

В ходе совещания по коронавирусу глава российского государства сообщил, что 6,7,8 мая будут нерабочими с сохранением заработной платы, а период нерабочих дней в РФ продлен до 11 мая включительно.
РЕН ТВ 12:12
Политика

Путин поручил разработать новый пакет мер поддержки граждан и бизнеса

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству разработать новый пакет мер поддержки предпринимателей и граждан.
Национальная служба новостей 11:00
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Технологии

Microsoft готовит к выпуску майское обновление Windows 10

Windows 10 версии 2004 сейчас доступна для участников тестирования, тогда как для остальных пользователей обновление начнут распространять в мае.
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Общество

В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей

Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов.
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
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Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20
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В Роскосмосе сделали заявление о приближающемся к Земле астероиде

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