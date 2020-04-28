Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Здоровье
Средство от изжоги стали использовать для лечения коронавируса в США
Американские медики проводят клинические испытания фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом.
News.ru вчера в 15:15
Общество
Роспотребнадзор анонсировал новые правила перелетов для пассажиров
В России изменят правила допуска пассажиров в самолеты после пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:14
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Политика
Совещание Путина с губернаторами по коронавирусу пройдет 28 апреля
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, когда Владимир Путин проведет совещание с губернаторами по ситуации с распространением коронавируса.
Телеканал 360° вчера в 06:37
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн 28 апреля заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и предрек скорый выход страны на плато.
Профиль 01:44
Общество
ООН попросила не ждать возврата к «старой нормальности» после пандемии
Страны должны принять меры по созданию новой экономики и увеличению числа рабочих мест после пандемии коронавируса, сообщается в докладе ООН.
РБК вчера в 21:06
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Политика
Леониду Рошалю присвоили звание Героя Труда
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда известному российскому врачу Леониду Рошалю, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:07
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01
Общество
Уволен обвиняемый в педофилии помощник главы Россельхознадзора Натаров
Помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с госслужбы и освобожден от занимаемой должности.
Народные новости вчера в 13:13
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер доказала хейтерам, что она не страшная без макияжа
РИА Новости вчера в 19:52
Наука
Пневмонию вызывает не CoViD-19, а избыток железа
Последние исследования российских ученых доказывают, что пневмонию провоцирует не CoViD-19.
Актуальные Новости вчера в 07:13
Общество
Советник Трампа предрек США пик безработицы уровня Великой депрессии
Пик безработицы США достигли во времена Великой депрессии в 1933 году, когда порядка четверти жителей страны остались без денег.
ПолитРоссия 26 апреля в 14:38
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
Бренд Pampers принял решение прекратить сотрудничество с телеведущей Региной Тодоренко после ее высказывания о домашнем насилии.
РИА Новости вчера в 22:42
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:14
Здоровье
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Политика
В Госдуме разработали проект о штрафах для чиновников за хамство
"Единая Россия" разработала поправки в КоАП, которые предусматривают штрафы в отношении чиновников, которые оскорбляют граждан.
Газета.Ru 03:01
Энергетика
В Польше намерены арестовать активы «Северного потока — 2»
Наложить арест на активы газопровода "Северный поток – 2" попробует Польша, если компания PGNiG не получит от "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража.
Газета.Ru 02:31
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Общество
В Крыму обнаружили еще девять больных коронавирусом
Семь человек из Ялты находились в обсерваторе после контакта с заболевшими. Результаты обнаружили на 10 день исследования.
Московский Комсомолец 03:00
Общество
Россиянам пообещали совершенно иную жизнь после окончания пандемии
Жители России после окончания пандемии коронавируса столкнутся с новой нормальностью и другой жизнью.
Газета.Ru 01:32
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Здоровье
Евгений Куйвашев вступился за НИИ ОММ
Глава Свердловской области подготовил обращение на имя главы правительства РФ Михаила Мишустина в надежде сохранить НИИ ОММ.
Уралинформбюро вчера в 11:30
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Фигурное катание
«Яркий огонёчек». Подписчики оценили фото Софьи Самодуровой
Подписчикам понравились все фотографии и они щедро одарили фигуристку комплиментами. va.lera2540: Сонечка, все фото с тобой шикарны.
Чемпионат вчера в 16:17
Армия и оружие
F-35 оказался дозвуковым истребителем
В июне 2019 года издание писало, что F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США при полете на сверхзвуковой скорости способны сохранять малозаметность лишь короткий промежуток времени, в противном случае рискуют получить структурные разрушения и потерять малозаметность.
Lenta.ru 03:04
Общество
В Свердловской области подтвердили еще 59 случаев коронавируса
В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердилось еще 59 случаев заражения коронавирусом.
Политсовет вчера в 03:54