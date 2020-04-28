Энергетика
Союзное ВечеМировые цены на нефть продолжают падать
В свою очередь, июньские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 13,38%, до 11,07 доллара. Цены на нефть продолжают падать вторую неделю подряд. Связано это с растущими опасениями по поводу ограниченных возможностей для хранения сырья.
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Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
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Общество
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РБК 12:39
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Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Экономика
WSJ: американская нефтяная компания попросила защиты от кредиторов
Американская нефтедобывающая компания Diamond Offshore в воскресенье объявила себя близкой к банкротству и попросила предоставить ей защиту от кредиторов на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности.
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Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Авто
Range Rover превратили в пуленепробиваемый лимузин
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Российская газета вчера в 02:16
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Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости 26 апреля в 10:43
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 12:11
Кино
Братья Руссо показали кадры последних дней съёмок «Мстителей: Финал»
Американские режиссёры Энтони и Джо Руссо показали кадры последних дней съёмок фильма «Мстители: Финал» вселенной Marvel.
News.ru 07:01
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Политика
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями.
KM.ru 11:16
Политика
Путин подписал указ о продлении нерабочих дней до 12 мая
Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает период нерабочих дней, введенный в России из-за ситуации с коронавирусом, до 11 мая включительно.
Коммерсантъ 12:46
Политика
Путин поручил подготовить рекомендации для снятия режима самоизоляции
Путин уточнил, что эти рекомендации должны поступить главам субъектов заранее, чтобы у регионов после 11 мая была ещё неделя на подготовку.
Право.ру 11:43
Политика
Путин попросил не ходить в гости на майские праздники
Президент попросил избежать лишних поездок на майские праздники.
Российская газета 12:19
Происшествия
Послушник подворья Троице-Сергиевой лавры покончил с собой
Послушник московского подворья Троице-Сергиевой лавры Дмитрий Пелипенко, госпитализированный с подозрением на коронавирусную инфекцию и имевший ранее психическое заболевание, совершил попытку суицида, спасти его не удалось, сообщается на сайте подворья.
РИА Новости 04:07
Политика
Путин вновь выступит с обращением по коронавирусу
Президент РФ Владимир Путин 28 апреля обратится к россиянам по поводу эпидемии коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Время Н 07:00
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Здоровье
Вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова выявили в Башкирии
Центральная районная больница города Белебея в Башкирии стала второй РКБ имени Куватова, где наблюдается вспышка коронавируса.
Уфа1.ру 06:45
Гаджеты
Redmi Note 9S оценен в России в 17 990 рублей
Redmi Note 9S поступит в продажу в России 30 апреля по цене 17990 рублей.
Ридус 11:49
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Политика
Владимир Путин поручил с 12 мая снимать ограничения, связанные с коронавирусом: главное из речи президента
Глава государства добавил, что даже при прохождении пика заболеваемости в регионах обстановка может оставаться сложной, и отмена ограничений будет проводиться поэтапно с 12 мая, правительству к 5 мая поручено подготовить рекомендации по этой работе.
Новая Кубань 11:15