Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Политика
В Кремле прокомментировали прогнозы о рисках для среднего класса
Прогнозы о рисках скатывания среднего класса в России в бедность вряд ли можно считать верными, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
RT на русском 05:47
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней
Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия 10:48
Авто
ГИБДД информирует о новых сроках проведения техосмотра транспорта
1 апреля 2020 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступил в силу Федеральный закон № 98-ФЗ «Изменение сроков проведения техосмотра», на основании которого прохождение техосмотра для некоторых транспортных средств увеличились, то есть техосмотр нужно проходить реже.
Чехов сегодня вчера в 10:46
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Общество
В Москве режим самоизоляции продлили до 11 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 11 мая. Об этом говорится в изданном указе.
Московский Комсомолец 13:03
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 16:33
Политика
Дни с 1 по 11 мая объявлены в России нерабочими
Дни с 6 по 8 мая объявлены в стране нерабочими.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 12:32
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Технологии
Пользователей смартфона предупреждают о возможной слежке через камеры
Эксперт Тимофеев рассказал СМИ о слежке через камеры личных смартфонов, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 02:39
Футбол
Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
RT на русском вчера в 16:45
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
ТАСС вчера в 23:38
Общество
Названа дата окончания пандемии коронавируса в России
Сингапурские ученые считают, что эпидемия COVID-19 в РФ закончится к 20 июля. Названа дата окончания пандемии коронавируса в России.
Piter.tv вчера в 10:00
Происшествия
Житель Алтая обманул предпринимателя под видом взятки мэру Ярового
Житель Алтайского края обманул предпринимателя, получив от него более 1 млн рублей.
Алтайская правда вчера в 23:25
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Энергетика
В Польше пригрозили арестом активов «Северного потока-2»
Ковальчик в качестве примера привел спор между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», в ходе которого, по словам замминистра, российская сторона также отказывалась выполнять условия Стокгольмского арбитража, что привело к арестам активов Nord Stream 2 AG в Швейцарии, а также компании Blue Stream Pipeline Company B.V.
РБК 03:48
Шоу-бизнес
Друг Бабкиной сообщил, когда ее могут выписать из больницы
Аргументы и Факты 15:26
Экономика
С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов
С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Кино
Опубликован трейлер 2 сезона «Возвращения домой»
Inc-news.ru 15:24
Политика
Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла
Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия 18:15
Политика
Клинтон поддержала кандидата в президенты США Байдена
Участвовавшая в 2016 году в президентских выборах Хиллари Клинтон объявила в эфире телеканала Fox News, что поддерживает кандидата в президенты США Джо Байдена.
Газета.Ru 15:39
Политика
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске рынка земли с 1 июля 2021 года, рассказали в пресс-службе политика.
Газета.Ru 08:06
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении
Роскомнадзор заблокировал сайт журнала о здравоохранении Vademecum.
Lenta.ru 18:08
Общество
В Приморье введут всеобщий масочный режим
В пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае заявили, что губернатор Приморья отдал новые распоряжения, касающиеся снижения распространения коронавирусной инфекции в регионе.
АиФ Владивосток 20:07
Футбол
Чемпионат Франции официально досрочно завершён
Федерация футбола Франции подтвердила решение правительства страны, согласно которому футбольный сезон в стране будет завершен досрочно в связи с пандемией коронавируса.
Soccer.ru 15:38
Политика
В деле о сбитом Boeing MH17 появился генерал ФСБ
1. Возможным фигурантом дела о сбитом Boeing называют генерал-полковника Андрея Бурлаку «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на собственные источники, пишет, что под псевдонимом «Владимир Иванович» в деле о сбитом авиалайнере проходит генерал Андрей Бурлака.
Lenta.ru 10:03
Здоровье
Медики кемеровской скорой: «Про президентские выплаты сказали забыть»
По данным Тайги.инфо, положение о президентских доплатах все же готовится, но, по словам медиков, оно не только не подписано, но и главврач скорой помощи о порядке выплат ничего не говорит.
Тайга.инфо вчера в 01:56
Здоровье
В Великобритании предупредили о детском синдроме коронавируса
По словам представителей национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, во всех случаях наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями коронавируса у детей, пишет «РИА Новости».
Волгоградская правда вчера в 23:49
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Футбол
Сергей Павлов: «Мы не успеем завершить сезон в ФНЛ, как требуется»
Думаю, мы не успеем завершить сезон за один месяц, как это требуется.
Матч ТВ 12:04