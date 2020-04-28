Энергетика
Радио МаякМировые цены на нефть сегодня падают
Июньские фьючерсы на нефть марки WTI падают на 25% и торгуются на уровне 12,5 долларов за баррель. Брент теряет в цене 7%, фьючерсы держатся на отметки 23 доллара за баррель.
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Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
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Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми могут получить MIUI 12
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Особый пропускной порядок вводится в Тульской области с 9 утра 30 апреля 2020 года.
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«На сегодняшний день в Москве около 20 тыс. пациентов проходят лечение дома под ежедневным медицинским контролем сотрудников информационного центра мониторинга и врачей», — цитирует Ракову сайт мэра Москвы.
RT на русском 10:25
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Обращение президента посвящено ситуации с коронавирусом и итогам совещания с главами регионов.
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В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса, после майских праздников.
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