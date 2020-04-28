Энергетика
REGNUMНефть снова опустилась в «красную зону»
Лондон, 28 апреля 2020, 21:44 — REGNUM Мировые цены на нефть снова снижаются в ходе торгов 28 апреля на Лондонской бирже. К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent подешевели на 34 цента (1,47%), до $22,73 за баррель.
Читать в источнике
Оценить395
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Комментарии
Общество
Число случаев коронавируса в США превысило миллион
Число случаев коронавируса в США превысило 1 миллион, сообщил Университет Джонса Хопкинса со ссылкой на свои подсчеты.
РИА Новости 13:55
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Общество
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус.
Российская газета 12:45
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Экономика
Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью
В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видео- беседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru 14:34
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Здоровье
Минздрав заявил о риске поражения мозга при заболевании коронавирусом
Новый коронавирус SARS-CoV-2 при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях заболевания может говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС).
RT на русском 08:53
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала результат пластической операции
Бывшая жена Гуфа никогда не скрывала, что является большой поклонницей пластических операций.
Paparazzi.ru 14:48
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Шоу-бизнес
Обиженная Маркл перестала скрывать свою зависть к Миддлтон
Меган Маркл сказала, что королевская семья не стала бы терпеть нападки на Кейт Миддлтон со стороны прессы.
ТВ Центр 07:10
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Политика
Медведев призывает единороссов направить зарплату на помощь медикам
Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
Газета.Ru 06:16
Общество
Названы выигравшие от коронавируса страны
Опрошенные CNBC эксперты назвали три страны, извлекшие выгоду из пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:33
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета 06:19
Общество
Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения
«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
Калужские новости 10:20
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Футбол
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей
Футбольный клуб «Крылья Советов» накажет голкипера за критику властей Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов будет подвергнут штрафным санкциям со стороны клуба за несогласованное интервью, в котором он раскритиковал действия российского правительства и президента в условиях пандемии коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Самара вчера в 16:23
Общество
Министр предупредил Путина об аномально жарком лете
Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Происшествия
На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек
Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
Кино
Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»
Газета.Ru вчера в 01:17
Политика
Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи
В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
Происшествия
ГБР Украины завершило расследование дела Пашинского
Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины завершили досудебное расследование по делу о нанесении бывшим депутатом Верховной Рады Сергеем Пашинским тяжких телесных повреждений гражданину и предоставили доступ стороне защиты.
Украина.ру 09:43