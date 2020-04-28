Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 04:25
Футбол
Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»
Оказавшись перед Путиным, скажу ему «Доброе утро», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Чемпионат 12:43
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки.
Российская газета 06:19
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Политика
Путин: России удалось мобилизовать ресурсы в период пандемии
В начале своего обращения глава государства отметил, что в России в период пандемии удалось мобилизовать ресурсы промышленности.
Вести.Ru 10:44
Здоровье
Появилась карта распространения коронавируса по районам Петербурга
На сайте Смольного опубликовал доклад руководителя центра имени Алмазова и главы межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгения Шляхто.
Собака.ru 07:05
Политика
Меркель назвала санкции против РФ во время пандемии неприятными
Антироссийские санкции во время эпидемии коронавируса неприятны, Германия продолжает работать над политическими проблемами, которые стали причиной введения таких мер.
News.ru 10:28
Наука
Ученые выяснили, как вирусы нейтрализуют защитную систему бактерий
Биологи выяснили, с чьей помощью некоторые вирусы-бактериофаги блокируют систему BREX, которая защищает микробов от их атак.
ТАСС Наука 12:10
Здоровье
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19
Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку.
Российская газета 14:17
Общество
Испания может снять все ограничения к концу июня
Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 12:53
Политика
Путин пообещал авиационный парад и салюты в День Победы
Популярная механика 12:47
Кино
«Психо» и «Чужой» возглавили рейтинг лучших хорроров всех времен
Фильм Альфреда Хичкока "Психо" (1960) возглавил абсолютный рейтинг лучших хорроров всех времен, составленный "Настоящим страшным телевидением".
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая
Власти Москвы продлили режим самоизоляции до 11 мая. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 13:04
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений
Минздрав России обновил методические рекомендации по борьбе с коронавирусом 28 04 2020 Напомним, президент Владимир Путин ранее сообщил, что нерабочие дни в стране продлены до 11 мая включительно.
Северпост 11:07
Общество
Попова: рост заболеваемости снизился в 3,5 раза
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у 20% медработников в Москве есть приобретенный иммунитет к коронавирусу.
Вести.Ru 11:23
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Культура
Крупнейшие кинофестивали мира покажут фильмы на YouTube
С 29 мая по 7 июня пройдет международное онлайн-мероприятие We Are One: A Global Film Festival на YouTube, в котором примут участие крупнейшие кинофестивали со всего мира.
Народные новости 04:43
Политика
Посольство РФ в Чехии осудило антироссийскую провокацию
Напомним, 27 апреля в пражской газете Respekt была опубликована статья, автор которой, со ссылкой на местные спецслужбы, обвинил российское диппредставительство в подготовке покушения с использованием яда рицин на муниципальных чиновников, отдавших распоряжение о сносе памятника маршалу Коневу.
ИА Красная Весна вчера в 11:47
Происшествия
В горбольнице Перми из-за коронавируса ввели карантин
Пермь, 26 апреля 2020, 18:04 — REGNUM В горбольнице №7 Перми два отделения закрыты на прием и выписку пациентов, сообщает краевой минздрав.
REGNUM 26 апреля в 11:04
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
В Петербурге арестовали имущество бывшего главы «Метростроя»
Дзержинский районный суд Петербурга наложил арест на имущество экс-руководителя "Метростроя" Николая Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Северной столицы.
Российская газета 02:07
Общество
Губернатор Дона заявил о плане поэтапного снятия режима самоизоляции
«При улучшении ситуации начнется поэтапное снятие противоэпидемических ограничений», - об этом губернатор донского региона проинформировал на состоявшемся совещании с главами субъектов Российской Федерации, которое было посвящено вопросам обеспечения устойчивости экономики.
Ugpressa.ru 07:09
Авто
Начали продажи двухрядной версии «Садко Next»
В семействе полноприводного среднетоннажного грузовика «Садко Next» появилась новая модификация с двухрядной кабиной.
Тарантас Ньюс вчера в 03:36
Общество
Минздрав призвал россиян отказаться от поездок на майские праздники
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко предостерег россиян от поездок на майские праздники, включая встречи с родственниками.
Вестник Кавказа 11:57
Общество
Москва ужесточает требования к тишине в домах
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, ограничивающий проведение шумных работ в домах.
Газета.Ru 13:31
Кино
На Первом канале выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Первый канал представит продолжение сериала "Диверсант", рассказали ТАСС в пресс-службе телеканала.
ТАСС вчера в 23:38
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая
Сегодня Президент РФ Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Альметьевск РТВ 11:39
Общество
В Роспотребнадзоре названы примерные сроки отмены режима самоизоляции
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вскоре можно будет приступить к поэтапной отмене ограничений, введённых в связи с коронавирусной инфекцией.
ИА Новороссия вчера в 12:30