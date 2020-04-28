Энергетика
Lenta.ruМировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Комментарии
Происшествия
При взрыве в сирийском Африне погибли 40 человек
Число жертв взрыва в Африне на северо-западе Сирии достигло 40 человек, сообщило Министерство обороны Турции.
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Формула 1 объявила о планах по проведению сезона-2020
Autosport.com.ru вчера в 05:10
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
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Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
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Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих
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Xiaomi уже опрашивает пользователей о желаемых функциях в MIUI 13
Чуть ранее стало известно о регистрации компанией Xiaomi всех желающих заняться испытанием 12-й версии MIUI до премьеры.
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Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва 13:03
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Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях
В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
Футбол
Тарасов: я заступился за Сычёва в драке с Родолфо — и нам насовали
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о драке, произошедшей в раздевалке «Локомотива» в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» (1:1). Игра состоялась в августе 2010 года в Швейцарии.
Чемпионат 14:24
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В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
Названы «выигравшие» от коронавируса страны
Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея оказались в числе немногих победителей в противостоянии с коронавирусом, сообщили опрошенные CNBC эксперты.
РИА Новости 15:49
Авто
Стартовали продажи самой дорогой комплектации Lada Xray Cross
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 07:31
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В Москве продлили режим самоизоляции
Режим самоизоляции в Москве продлевается до 11 мая, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
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В WhatsApp появилась новая функция
Как сообщают в блоге компании «WhatsApp», теперь в видеозвонках мессенджера сможет общаться в два раза больше людей, чем раньше.
Ореанда-Новости 15:08
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Идея создания научных школ, по словам Садовничего, обсуждается в рамках подготовки программы развития МГУ до 2030 года.
РБК 07:38
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
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DP.RU 12:00
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Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве
Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
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Число безработных достигло 950 тысяч
В России число официально зарегистрированных безработных достигло 950 тысяч, сообщил глава Минтруда Антон Котяков в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 14:35
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"Обучение, проводимое с применением технологий электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года (включительно)", - говорится в документе.
РИА Новости 13:05
Общество
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса
Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
Общество
В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом
Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
Сообщение приводит агентство ТАСС.
Эхо Москвы 09:29
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
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Клинтон поддержала Байдена в качестве кандидата в президенты США
Уступившая в 2016 году Дональду Трампу в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон объявила во вторник о своей поддержке кандидата в президенты США Джо Байдена.
РИА Новости 15:18
Авто
В Сети раскрыли внешность обновленного BMW 5 Series
Судя по первым официальным снимкам, просочившимся в Сеть, обновленная "пятерка" от BMW позаимствует черты внешности у 3 Series новой генерации.
Авторамблер 11:02
Общество
Мосгорсуд отклонил иск к Собянину против введения цифровых пропусков
Московский городской суд отклонил коллективный иск жителей столицы к мэру Москвы Сергею Собянину о незаконности введения цифровых пропусков для передвижения по городу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя суда.
Газета.Ru 12:33
Экономика
Ректор ВШЭ предсказал обеднение среднего класса в России
Безработица Эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ ранее прогнозировали рост безработицы в стране в шесть раз.
РИА Новости 03:01