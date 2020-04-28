Энергетика

Lenta.ruLenta.ruМировая нефть продолжила падение

С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение. Фьючерсы на эталонные сорта Brent и WTI падают более чем на десять процентов вплоть до августа, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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РБК05:39

Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

РИА Новости04:32

Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

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