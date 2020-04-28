Энергетика

RT на русскомRT на русскомМировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 апреля. Июньские фьючерсы на нефть WTI упали на 8,5%, составив $15,50 за баррель.
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Цена на нефть марки WTI упала до 10,13 доллара за баррель

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Нефть Brent поднялась в цене на 4%

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Нефть Brent подорожала до $20,64 за баррель

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Нефть Brent подскочила выше $20, WTI — выше $12

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Цена на нефть марки WTI упала более чем на 20%

RT на русском04:05

Нефть марки Brent потеряла в цене на Лондонской бирже

Российская газетавчера в 23:38
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