Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

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