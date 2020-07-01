Коронавирус
Российская газетаМировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Глобальная экономика может потерять 3,3 трлн долл., если кризис в секторе туризма затянется до года
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