Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Международный туризм может потерять $3,3 трлн из-за коронавирусных ограничений – ЮНКТАД

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ООН: пандемия будет стоить мировому туризму $1,2 трлн

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ООН: доходы мирового туризма рухнут до 3,3 трлн долларов из-за пандемии

Новые Известия12:02

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

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Глобальная экономика может потерять 3,3 трлн долл., если кризис в секторе туризма затянется до года

Независимая газета14:11

В ООН назвали возможную сумму потерь мировой экономики из-за коллапса туризма

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В ООН оценили возможные потери мировой экономики из-за коллапса туризма в $3,3 трлн

ТАСС09:06
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 23:31, Ашберн
Общество

Явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 64,99 процента

По данным на 20:54 по московскому времени общая явка составила 64,99 %, пишет «Интерфакс».
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Политика

NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов

Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
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Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

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Общество

В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
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Общество

В центре Москвы началась акция противников поправок в Конституцию

РБК 13:26
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Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
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Общество

Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула

Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
АМИТЕЛ 23:08
Общество

Поправки в Конституцию одобрили почти 700 тысяч новосибирцев

Центральная избирательная комиссия России подвела предварительные итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
Новосибирские новости 22:55
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Политика

Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Вести.Ru 12:52
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Армия и оружие

Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем

Газета.Ru 29 июня в 11:34
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Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
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Здоровье

Пятеро иркутян с коронавирусом умерли за сутки

Пять пациентов с коронавирусом умерли за сутки.
Тайга.инфо 22:39
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Общество

Минпросвещения одобрило начало учебного года в школах 1 сентября

News-24.ru 02:24
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Спорт

ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода

На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
Советский спорт вчера в 15:04
Политика

ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей

К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
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Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон

Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс 22:50
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
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Технологии

Российский прибор позволит проводить ИВЛ-терапию на дому

Известия 17:40
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
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Экономика

Фьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились

Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке.
ПРАЙМ 06:34
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Американец планирует создать духи с ароматом космоса

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Шоу-бизнес

Скончался актер Виктор Проскурин

Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
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Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером

За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
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Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
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Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки

Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
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Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным

Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
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Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
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Авто

В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
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