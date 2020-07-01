Коронавирус
Российская газетаМировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Общество
Явка на голосование по поправкам в Конституцию достигла 64,99 процента
По данным на 20:54 по московскому времени общая явка составила 64,99 %, пишет «Интерфакс».
ФедералПресс 14:37
Политика
NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов
Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.
РИА Новости 22:48
Общество
В РФ с 1 июля запретили продажу немаркированных папирос и сигарет
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России ввели обязательную цифровую маркировку для сигарет с 1 марта 2019 года.
Кубань 24 02:50
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета 04:29
Общество
Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула
Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.
АМИТЕЛ 23:08
Общество
Поправки в Конституцию одобрили почти 700 тысяч новосибирцев
Центральная избирательная комиссия России подвела предварительные итоги общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
Новосибирские новости 22:55
Политика
Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем
США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Вести.Ru 12:52
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
Газета.Ru 29 июня в 11:34
Общество
С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru вчера в 12:39
Здоровье
Пятеро иркутян с коронавирусом умерли за сутки
Пять пациентов с коронавирусом умерли за сутки.
Тайга.инфо 22:39
Спорт
ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода
На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.
Советский спорт вчера в 15:04
Политика
ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей
К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.
Gazeta.SPb 21:06
Гаджеты
Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон
Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления.
ФедералПресс 22:50
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Экономика
Фьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились
Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке.
ПРАЙМ 06:34
Космос
Американец планирует создать духи с ароматом космоса
Planet Today 29 июня в 04:08
Шоу-бизнес
Скончался актер Виктор Проскурин
Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда.
Интерфакс 09:25
Шоу-бизнес
Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером
За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов.
ВладТайм 15:47
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Общество
У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн
Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews 13:21
Гаджеты
Новые iPhone 12 будут продавать без наушников и зарядки
Эксперт полагает, что тем самым Apple сможет не менять цену на смартфон.
Evo-rus.com вчера в 08:29
Шоу-бизнес
Мирослава Карпович получила угрозы после слухов о романе с Прилучным
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович была замечена на прогулке с Павлом Прилучным, который недавно развелся со своей женой Агатой Муцениеце.
CT news 06:08
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
Появилась предварительная информация о стоимости кроссовера Geely FY11 на автомобильном рынке Беларуси.
Тарантас Ньюс 13:14