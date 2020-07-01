Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).

Мировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн

Политика NYT назвала посредника в «сговоре» России и талибов Газета New York Times опубликовала очередной материал о якобы сговоре РФ и группировки "Талибан": со ссылкой на американских и афганских официальных лиц издание утверждает, что контрабандист наркотиков Рахмат Азизи был главным посредником двух сторон.

Общество С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных. 58

Общество Как голосовали по поправкам в Конституцию жители Барнаула Разница в результатах в разных районах города оказалась существенной 177026 (72,65% от числа действительных бюллетеней) жителей Барнаула поддержали инициативу российских властей о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.

Политика Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем США призывают власти Турции сохранить за собором Святой Софии в Стамбуле статус музея, заявил госсекретарь Майк Помпео. 3

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 737

Спорт ВФЛА попросит World Athletics об отсрочке выплаты штрафа на полгода На заседании президиума Всероссийской федерации легкой атлетики было принято решение обратиться в совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) с просьбой об отсрочке выплаты штрафа в 5 миллионов долларов на шесть месяцев.

Политика ЦИК обработал 95,61% бюллетеней: за поправки 78,04% избирателей К двум часам ночи 2 июля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обработала 95,61% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.

Гаджеты Россиян призвали не устанавливать обновления на смартфон Гендиректор ИА Telecom Daily Денис Кусков рассказал, что временами на смартфон можно не устанавливать обновления. 2

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 938

Экономика Фьючерсы на фондовые индексы США слегка снизились Фьючерсы на индексы США слегка снижаются, что говорит о вероятности сдержанного начала 3-го квартала на фондовом рынке.

Шоу-бизнес Скончался актер Виктор Проскурин Заслуженный артист России Виктор Проскурин умер на 69-м году жизни от хронической обструктивной болезни легких, сообщила "Интерфаксу" вдова артиста Ирина Хонда. 132

Шоу-бизнес Рэпер Моргенштерн стал долларовым миллионером За продажу мерча рэпер получает 500 тысяч рублей, за скачивание треков – 4 миллиона рублей, а за интеграцию рекламы в клип – 5 миллионов рублей; Фото с аккаунта @morgen_shtern в Instagram В YouTube-шоу «Че Каво» популярный рэпер Моргенштерн рассказал, что пандемия никак не повлияла на его уровень доходов. 5

Общество Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства. 13

Общество У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии. 4