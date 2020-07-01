Коронавирус
Российская газетаМировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Политика
Трамп заявил о возросшей злости в отношении КНР из-за коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что распространение коронавируса в мире является причиной его растущей злости в отношении Китая.
Известия вчера в 22:32
Армия и оружие
Россия начала серийное производство конкурента АК-12
В России начали серийное производство автомата А-545 (индекс 6П67).
Российская газета 04:14
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа.
РИА Новости 19:06
Общество
Говорят, детям от 16 до 18 лет тоже начислят коронавирусные выплаты. Рассказываем подробности
Пока же на государственном уровне есть три выплаты: пособие на три месяца детям до трех лет — 5 тысяч рублей, детям от 3 до 16 лет — разовая выплата 10 тысяч рублей и еще одна выплата всем детям от 0 до 16 лет.
НГС.Кемерово 21:00
Происшествия
В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы
В Западной Монголии, которая граничит с Россией, зафиксировали вспышку бубонной чумы, после чего в регионе был объявлен карантин.
Известия 08:59
Наука
Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне
Live24 вчера в 05:37
Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось
В 20:00 в России завершилось первое в истории нашего государства всероссийское голосование, призванное закрепить или не принять изменения в основной закон страны.
Петербургский формат 13:00
Общество
Число заболевших коронавирусом в Хабаровском крае растет
ИЦК, лучше всего дела с заболеваемостью COVID-19 обстоят на Сахалине При этом картина в Хабаровском крае все равно далека от спокойной, пика заболеваемости так и не видать, а очередная вспышка инфекции отмечена в детском саду, где заболел один из воспитанников.
Vostok.Today 17:38
Политика
Помпео призовет членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго против Ирана
Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео во вторник, 30 июня, выступит на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке по вопросу истекающего оружейного эмбарго против Ирана.
Газета.Ru 29 июня в 18:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском 07:27
Политика
Почти 79% жителей Приморья проголосовали за поправки к конституции
Поправки к Конституции РФ поддержали 78,86% жителей Приморья, принявших участие в общероссийском голосовании, или 723 тыс. 89 человек, сообщил в четверг журналистам зампредседателя крайизбиркома Роман Охотников.
ТАСС 20:40
Шоу-бизнес
Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости
Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news 16:22
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Участники акций протеста против расизма и насилия со стороны полицейских несколько недель назад заняли шесть кварталов в центральной части Сиэтла и провозгласили занятую территорию «Автономной зоной Капитолийского холма».
Ведомости 19:50
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мельникова обнажилась для обложки MAXIM
Звезда сериала «Папины дочки» снялась в обнаженной фотосессии для популярного мужского журнала «MAXIM».
ИнфоСМИ 15:53
Экономика
Инвестиции в недвижимость на фоне пандемии упали до минимума за 12 лет
На фоне пандемии коронавируса за первые шесть месяцев 2020 года объем инвестиционных сделок на российском рынке недвижимости снизился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с $1,7 млрд до $1,3 млрд.
РБК 17:00
Происшествия
Главврач объяснил найденные мешки для трупов у больницы в Коммунарке
Lenta.ru вчера в 05:58
Происшествия
Жена заступилась за подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане
Газета.Ru вчера в 02:28
Гаджеты
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO на 8 ТБ
Samsung представила новый ёмкий SSD 870 QVO с подключением типа SATA III и памятью QLC.
Игромания.ру 11:34
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
МонаВиста 12:10
Авто
В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry
Сделав из актуальной модели Camry кросс-универсал, дизайнеры дополнили его оригинальными бамперами, защитным обвесом из пластика, который опоясывает кузов, а также большими колесными дисками.
Новые автомобили вчера в 11:52
Общество
Названа причина разрушения межкорейского офиса связи в КНДР
Ранее, 16 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что межкорейский офис связи полностью разрушен.
Известия вчера в 19:22
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Общество
В Коми поправки в Конституцию поддержали 65,08% избирателей
За поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% бюллетеней проголосовали 65,08% жителей республики Коми, против – 33,94%, сообщает республиканский избирком.
РИА Новости 20:05
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс вчера в 11:36
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29