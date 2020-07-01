Коронавирус
Российская газетаМировая отрасль туризма из-за пандемии может потерять до $3,3 трлн
Мировая отрасль туризма может потерять до 3,3 триллиона долларов из-за пандемии коронавируса, что составляет 4,2 процента совокупного мирового валового внутреннего продукта (ВВП).
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За поправки проголосовали 78% россиян после обработки 95% протоколов
В Москве на очном голосовании после обработки 80% протоколов поправки поддержали 65,7% избирателей.
Коммерсантъ 17:00
Общество
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Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 13:58
Общество
В Москве за сутки скончались 39 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 39 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 17:12
Политика
Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами»
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РИА Новости 19:06
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Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов
С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру вчера в 04:30
Общество
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади
Полиция и Росгвардия стягивают силы к Пушкинской площади.
Эхо Москвы 10:34
Киберспорт
По Worms анонсировали королевскую битву на 32 червяка
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Россияне стали активнее покупать машины
За первый месяц текущего лета автодилеры вышли на уровень продаж июня прошлого года.
Evo-rus.com 01:58
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«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ 15:16
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США скупили около 90 процентов трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса.
Lenta.ru 10:34
Общество
В Абхазии разработали план поэтапного открытия границы с Россией
Напомним, граница Абхазии с Россией была закрыта 9 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.
Новая Кубань вчера в 05:10
Общество
В России предложили создать единую электронную базу ЖКХ
Минстрой России намерен собрать всю документацию на жилые дома в единой электронной базе.
Lenta.ru 19:09
Политика
Оппозиционная кампания «Нет!» опубликовала экзит-полы в Москве и Санкт-Петербурге
Кампания «Нет!» (инициирована «Открытой Россией» и муниципальными депутатами Москвы Юлией Галяминой и Ильей Азаром) приступила к проведению экзит-полов на участках для голосования по конституционным поправкам в Москве и Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:20
Общество
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок
На Дворцовой площади Петербурга началась акция против поправок Несколько десятков человек собрались на Дворцовой площади Петербурга на акцию против принятия поправок к Конституции.
Медиазона 09:20
Общество
На Красной площади задержали активистов
В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
Футбол
«Челси» проиграл «Вест Хэму» в гостевом матче АПЛ
В матче 32-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» принимал «Челси».
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Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news 16:22
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Как прошел основной день голосования по поправкам в Конституцию
73,24% участников голосования по поправкам в Конституцию проголосовали за их внесение, 25,8% – против, сообщил ЦИК в 20.53 мск.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
С июля в России вырастут тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства.
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Наука
Поднятие тяжестей делает нервную систему сильнее
Во время первых нескольких недель занятий тяжелой атлетикой укрепляются не мышцы, а нервная система спортсмена.
Live24 08:56
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С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей
С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
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Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
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ЦИК Татарии сообщил о явке на голосовании по поправкам к Конституции
По промежуточным итогам голосования на 18:00 по поправкам в основной закон страны явка избирателей составила более 78% (проголосовали свыше 2,3 млн человек), проинформировал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
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Кудрявцева умилила поклонников видео с дочкой и внуком
Лера Кудрявцева показала поклонникам кадры со своими дочерью и внуком.
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