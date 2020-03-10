Энергетика
Газета.RuЗафиксирован рост стоимости нефти марки WTI
После начала торгов рост стоимости нефти марки WTI во вторник, 10 марта, составил уже 3,2%, тогда как днем до этого показатель упал на 30%, передает РИА "Новости", ссылаясь на данные торгов. Так, на 1.32 мск стоимость апрельского фьючерса WTI достигло 31,15 доллара за баррель.
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