Экономика
Вести.ФинансМировая торговля замедляется до самых низких темпов роста с 2009 года
По оценкам экспертов Euler Hermes, объем мировой торговли по итогам этого года увеличится лишь на 1,5%. При этом в стоимостном выражении прогнозируется снижение показателя на 1,7% по сравнению с 2018 г.
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Общество
NRK (Норвегия): русские этого лосося обожают, а в Норвегии его скармливают собакам (NRK)
В России горбуша считается ценной и вкусной рыбой и продается в свежем, замороженном и сушеном виде. А вот в Норвегии рыбаки с ней воюют.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Политика
На Украине хотят отбирать транзитный газ у России
Исполнительный директор "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев намерен закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища.
Политика
Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России
Начальник Генштаба, главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в интервью «Укринформу» оценил возможность осуществления открытой военной агрессии со стороны России.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Экономика
Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию
Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.
Происшествия
Автомобиль загорелся в Октябрьском районе
На трассе перевернулся хозяйственный автомобиль Октябрьской ЦРБ и загорелся.
Шоу-бизнес
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин стал отцом в третий раз
Бывший муж певицы Юлии Началовой футболист Евгений Алдонин стал отцом в третий раз. Нынешняя супруга Ольга Алдонина родила спортсмену дочь.
Армия и оружие
В Минобороны заявили о подготовке провокаций в Идлибе
По данным российского военного ведомства, боевики группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) и представители «Белых касок» готовят постановку авиаудара с использованием химоружия в Идлибе.
Общество
В России хотят ввести маркировку домашних животных
Министерство сельского хозяйства России до конца 2019 года внесет в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных, сообщил в беседе с "Известиями" глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
Политика
США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским
Первые меры по приостановке помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
Происшествия
Одна из пострадавших в ДТП в Доминикане россиянок лишилась рук
По словам Евдокимова, одной из пострадавших россиянок пришлось ампутировать обе руки.
Спорт
Сборная Белоруссии уступила Сенегалу в матче ЧМ по пляжному футболу
Общество
В Госдуме предложили сократить новогодние выходные
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить продолжительность новогодних выходных.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Экономика
ЦБ предложил новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Что предлагает ЦБ для борьбы с «зарплатным рабством»
Космос
Новые миссии НАСА позволят понять, почему техника «сходит с ума» у полюсов Земли
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Наука
Заболевают раком чаще всего с первой группой крови
Специалисты решили выяснить, люди с какой группой крови чаще всего подвержены онкозаболеваниям.
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского отказаться от российского газа
Напомним, накануне, 25 ноября, пан Оржель сообщил, что кабмин может разработать механизм, согласно которому потенциальные скидки на газ российского "Газпрома" при вероятных прямых поставках на Украину с 2020 г. будут "изыматься".
Экономика
Матвиенко призвала сократить налоги для малого и среднего бизнеса
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за корректировку фискальной политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП).
Шоу-бизнес
В соцсетях появились слухи о беременности Светланы Ходченковой
Некий инсайдер сообщил публике, что актриса якобы находится на пятом месяце беременности.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Происшествия
Мосгорсуд отменил решение об аресте замглавы Росалкогольрегулирования
Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда Москвы об аресте и освободил из-под стражи заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную, сообщила «Ведомостям» пресс-служба суда.
Политика
Сенатор США заявил о пересечении Турцией «красной линии» из-за С-400
Американский сенатор Крис Ван Холлен заявил, что Турция пересекла «красную линию», начав тестирование радиолокационных станций (РЛС) зенитно-ракетных систем С-400, приобретённых у России.
Политика
Жириновский рассказал, при каком условии Россия уничтожит Украину
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Россия может превентивно уничтожить Украину, назвав страну "поджигателем войны".
Футбол
В РФС ответили на претензии ФК «Ростов» к судейству в матче с «Динамо»
Напомним, матч 17-го тура завершился победой «Динамо» со счётом 1:2. После этой игры «Ростов» покинул зону лидеров, опустившись на пятую строку в турнирной таблице РПЛ.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Политика
Лукашенко считает Беларусь ответственной за Калининградскую область
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна несет ответственность за Калининградскую область.