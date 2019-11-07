с чего всё началось

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

Политика В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Общество Здоровый образ жизни ведет каждый восьмой россиянин В 2019 году 12% россиян вели здоровый образ жизни (ЗОЖ), сообщил РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Наука Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Общество Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.

Политика Экс-полковника Австрии обвинили в шпионаже в пользу России Австрийская прокуратура обвинила бывшего полковника армии в шпионаже в пользу российской стороны.

Общество Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.

Здоровье Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам «вишневой» зимой Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур.

Армия и оружие Арестович заявил о невозможности прекращения гражданской войны на Украине Украинский пропагандист Алексей Арестович завил о том, что после реинтеграции Донбасса гражданская война продолжится, но в другом формате.

Шоу-бизнес Сын Юлии Меньшовой закрутил новый роман Как оказалось, Андрей Гордин уже полгода встречается с 20-летней студенткой актерского факультета ГИТИСа Светланой Бушуевой.

Политика Трамп пригрозил опубликовать еще один разговор с Зеленским Президент США Дональд Трамп думает над тем, чтобы обнародовать стенограмму еще одного телефонного разговора с его украинским коллегой Владимиром Зеленским, который состоялся до 25 июля.

Футбол Ахмат - Урал: прогноз Лео Васильева 8 ноября 2019 Начинается очередной тур в России и тут матч открытие Ахмат и Урал.

Транспорт Стартовала продажа билетов на поезда в Крым Ранее сообщалось, что с 8 ноября в продажу поступят билеты на поезда в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Происшествия Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог Бывший чиновник Минкульта освобожден в Австрии под залог Земельный суд Вены по уголовным делам освободил под залог в €25 тыс. бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта России Бориса Мазо.

Экономика Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.

Политика Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.

Политика ОБСЕ: разведение сил в Петровском начнется 9 ноября Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдин сообщил, что завтра в районе населенного пункта Петровское на востоке Украины запланировали начать разведение сил и средств, передает ТАСС.

Общество Умер друг тигра Амура козел Тимур Умер козел Тимур из Приморского сафари-парка, известный дружбой с тигром Амуром.