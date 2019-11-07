с чего всё началось

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

Общество Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране.

Общество Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.

Культура Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Общество Счетная палата предупредила о сокращении населения России По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.

Экономика Медведев утвердил новые правила расчета тарифа для мусорных операторов Ранее о новых правилах расчета тарифов для мусорных операторов сообщила газета «Ведомости».

Общество Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.

Наука Юбилей Nature Журнал Nature был основан в 1869 году как научно-популярное издание, на страницах которого ученые представители британской элиты (а в то время это было занятие в основном для состоятельных людей) могли бы рассказывать неспециалистам о последних достижениях науки.

Политика Помпео назвал стабильность на Украине проектом США Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Общество Вернувший своих детей из Швеции Лисов прилетел в Хабаровск Денис Лисов, вернувшийся со своими детьми в Россию, ранее помещёнными властями Швеции в приёмную семью, прилетел из Москвы в родной Хабаровск.

Гаджеты Samsung Galaxy S11 получит батарею на 3730 мАч Фотография батареи показывает ее номинальную емкость в 14,36 Втч. Аккумулятор работает от 3,85 В и его фактическая емкость равна 3730 мАч.

Политика Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве Американский лидер подтвердил получение приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне от российской стороны, однако допустил, что не сможет посетить парад в Москве из-за предвыборной кампании в США.

Политика «Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому» Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.

Политика Зеленский назвал украинцев создателями первого спутника и вертолета Украинцы подарили миру первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли и целый ряд других изобретений.

Общество В Тбилиси начались протесты из-за фильма о геях За час до начала показа радикалы пытались прорваться через полицейские кордоны, выставленные на улице Мераба Костава и проникнуть в здание кинотеатра, чтобы сорвать премьеру фильма.

Футбол «Спартак» подписал партнерское соглашение с бывшим клубом Тедеско Московский «Спартак» объявил о начале сотрудничества с немецким футбольным клубом «Эрцгебирге» из второй бундеслиги.

Наука Все идет по плану Станислав Струмилин, советский экономист, 1930-е годы 1 31 октября 1961 года XXII съезд КПСС принял новую программу партии — так называемую "Программу построения коммунизма".

Армия и оружие В России впервые показали новый серийный истребитель Су-57 Серийное производство Су-57 началось в мае 2019 года, а свой первый полёт самолёт совершил ещё в 2010 году.

Технологии Назначен новый глава Совета по экспериментам на космических комплексах «Роскосмос» и РАН назначили Александра Блошенко новым главой Координационного научно-технического совета по программам исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

Политика Обнародованы стенограммы Виндмана и Гил по импичменту Трампа Сегодня, 8 ноября, были обнародованы стенограммы показаний по делу импичмента президента США Дональда Трампа директора по вопросам Европы Совета национальной безопасности США Александра Виндмана и экс-директора по вопросам Европы и Евразии Совета национальной безопасности США Фионы Гил.

Экономика В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.

Общество В Алтайском крае похолодает до -18 На выходных ожидается понижение температуры. Ночью местами в регионе столбики термометров опустятся до -18 градусов.