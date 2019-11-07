Экономика

ТАССТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила
 в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
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