с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.

Общество Росгвардия разработала новые эмблемы Росгвардия подготовила новые знаки различия: петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов.

Космос Сергей Крикалев рассказал о подготовке к полету на Луну Ранее "Петербургский дневник" сообщал о том, что на Всероссийском патриотическом форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт", что открылся сегодня в Северной столице, показали технологии выращивания растений в условиях микрогравитации, а также продуктов питания.

Происшествия На Украине нашли убийц Павла Шеремета Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.

Спорт Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Президент Казахстана восхитился Омском Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.

Общество Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.

Происшествия Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".

Кино Кристиан Бейл похудел ради роли на 18 килограммов Американский актер Кристиан Бейл за несколько месяцев сбросил 18 кг ради роли британского автогонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Общество Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Культура Носки Майкла Джексона хотят продать на аукционе за 2 миллиона долларов Вместе с носками на продажу будут выставлены и другие вещий Майкла: его светящийся костюм из Victory Tour (стартовая цена $20 тыс.), майка Chicago Bulls, подписанная Джексоном и Майклом Джорданом, тоже продается за первоначальные $20 тыс.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.

Происшествия В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.

Армия и оружие Россия завладела секретной израильской ракетой Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.

Музыка Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия» Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.

Общество Россия может передать Франции останки соратника Наполеона Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.

Футбол Черчесов высказался об ошибке Гилерме в матче с «Ювентусом» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря национальной команды и московского "Локомотива" Гилерме в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Авто Россияне стали покупать меньше машин В конце сентября РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что россиянам следует покупать машины до 1 января 2020 года — после этого цены на автомобили вырастут.

Происшествия Пятеро пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске По предварительным данным в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» пострадали пятеро, жертв нет, сообщает ТАСС.

Транспорт Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.