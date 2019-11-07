Экономика
ТАССМировой долг достиг рекордных $188 трлн
Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 09:44
Общество
Росгвардия разработала новые эмблемы
Росгвардия подготовила новые знаки различия: петличные эмблемы для одежды и для съемных погонов.
Телеканал 360° 11:09
Космос
Сергей Крикалев рассказал о подготовке к полету на Луну
Ранее "Петербургский дневник" сообщал о том, что на Всероссийском патриотическом форуме космонавтики и авиации "КосмоСтарт", что открылся сегодня в Северной столице, показали технологии выращивания растений в условиях микрогравитации, а также продуктов питания.
Петербургский дневник 09:36
Происшествия
На Украине нашли убийц Павла Шеремета
Украинские СМИ объявили о задержании предполагаемых убийц российского журналиста Павла Шеремета.
Вести.Ru 01:17
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 05 ноября в 01:03
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Kinonews.ru вчера в 16:03
Спорт
Поляк Витольд Банька избран новым президентом WADA
Министр спорта и туризма Польши 35-летний Витольд Банька избран новым президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Известия 10:22
Политика
Президент Казахстана восхитился Омском
Как отмечается, президент Казахстана прибыл в Омск, чтобы провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.
Газета.Ru 10:14
Политика
Меркель и Столтенберг не согласились с Макроном о смерти мозга НАТО
Канцлер Германии Ангела Меркель осудила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО.
РБК 12:19
Общество
Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС.
ТАСС 11:01
Происшествия
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове
Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:34
Кино
Кристиан Бейл похудел ради роли на 18 килограммов
Американский актер Кристиан Бейл за несколько месяцев сбросил 18 кг ради роли британского автогонщика Кена Майлза в фильме «Ford против Ferrari» режиссера Джеймса Мэнголда.
Известия вчера в 20:49
Общество
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Общество
Адвокат назвал статус либертарианца Светова после обысков
Член Либертарианской партии Михаил Светов проходит свидетелем по уголовному делу, в рамках которого у него провели обыски.
РБК вчера в 16:56
Политика
Украина закрыла пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом
Украинская сторона закрыла автомобильный пункт пропуска «Каланчак», пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза 05:02
Политика
Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2»
Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.
Известия 09:05
Культура
Носки Майкла Джексона хотят продать на аукционе за 2 миллиона долларов
Вместе с носками на продажу будут выставлены и другие вещий Майкла: его светящийся костюм из Victory Tour (стартовая цена $20 тыс.), майка Chicago Bulls, подписанная Джексоном и Майклом Джорданом, тоже продается за первоначальные $20 тыс.
Накануне.Ru 06:03
Происшествия
Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов
В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.
REGNUM 05:02
Происшествия
В Австрии задержали бывшего чиновника Минкультуры России
Ранее о задержании в Австрии экс-чиновника Минкультуры заявили в Национальной полиции Испании.
РИА Новости 10:30
Армия и оружие
Россия завладела секретной израильской ракетой
Российские военные получили секретную израильскую ракету-перехватчик после неудачного боевого пуска, сообщает Sina.
Газета.Ru вчера в 12:41
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:13
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Футбол
Черчесов высказался об ошибке Гилерме в матче с «Ювентусом»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал ошибку вратаря национальной команды и московского "Локомотива" Гилерме в матче четвертого тура Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".
Газета.Ru 13:25
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Политика
В ДНР заявили о готовности к разведению сил в Петровском 9 ноября
RT на русском 12:52
Авто
Россияне стали покупать меньше машин
В конце сентября РИА Новости со ссылкой на экспертов сообщило, что россиянам следует покупать машины до 1 января 2020 года — после этого цены на автомобили вырастут.
Lenta.ru 11:50
Происшествия
Пятеро пострадали при пожаре на нефтебазе в Новороссийске
По предварительным данным в результате пожара на нефтебазе «Грушовая» пострадали пятеро, жертв нет, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ Краснодар 03:29
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 8 ноября
В пятницу, 8 ноября, начинается продажа билетов на пассажирские поезда, которые будут курсировать по Крымскому мосту на материк и обратно.
Российская газета 09:40
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» на 22 млрд долларов
«Нафтогаз» имеет претензии к России на 22 млрд долларов, для их обнуления необходимы определенные встречные шаги, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в Facebook.
Московский Комсомолец 05 ноября в 10:34