с чего всё началось

10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

Фигурное катание Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Происшествия Инспекторы проверяют воду в реке Раменке после обнаружения в ней пены Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке, протекающей на юго-западе Москвы, после образования в ней пены.

Политика В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.

Происшествия В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.

Политика Единороссы запустили сервис «Нацпроекты глазами людей» Жители восьми регионов могут благодаря сервису сигнализировать властям о срыве сроков строительства объекта или некачественном выполнении работ.

Транспорт За первые часы продано 1500 билетов на поезд по Крымскому мосту Известно, что через Крымский мост будут ездить пять одноэтажных поездов из Санкт-Петербурга – первый состав отправится в Севастополь в 14 часов дня 23 декабря, пройдя это расстояние за 43 часа, и четыре двухэтажных состава «Москва – Симферополь», первый из которых отправится в 23.45 часов 24 декабря с Казанского вокзала.

Политика «Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».

Общество Москвичам пообещали «вишневую» зиму Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.

Шоу-бизнес Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.

Политика Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Общество Девочка написала покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо В Великобритании шестилетняя девочка отправила открытку своему покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо, сообщает Daily Mail.

Политика Иранские военные сбили иностранный беспилотник Армия Ирана подтвердила заявление губернатора, отметив, что сбитый ими иностранный БПЛА нарушил воздушные границы страны.

Политика Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами парламентарии могут принять уже в текущем году.

Гаджеты IDC: Huawei является самым быстрорастущим поставщиком смартфонов IDC отмечает, что именно эта компания сейчас демонстрирует наиболее высокие темпы роста продаж среди крупнейших поставщиков — 28,2 % в годовом исчислении.

Политика США захотели лишить Киев «поддержки с тыла» Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон.

Футбол Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.

Кино Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения» В фильме «Союз спасения» сыграли Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин «Союз спасения» – фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему актуальных для нашей страны.

Политика В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.

Политика Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.

Общество Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.