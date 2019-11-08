Экономика
ИзвестияМировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн
10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Мировой долг — государственный и частный — достиг рекордного показателя $188 трлн, что составляет 230% мирового ВВП, сообщила в ходе выступления на конференции имени Жака Полака директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.РБКвчера в 12:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:31, Ашберн
Происшествия
В Дагестане задержали финансистов ИГ
Московский Комсомолец 01:58
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Происшествия
Инспекторы проверяют воду в реке Раменке после обнаружения в ней пены
Специалисты проводят анализ воды в реке Раменке, протекающей на юго-западе Москвы, после образования в ней пены.
ТАСС 08:05
Политика
В Кремле оценили слова Макрона о сценариях развития России
В Кремле назвали вдумчивым подход президента Франции Эммануэля Макрона к изучению вариантов развития России.
РИА Новости 05:36
Происшествия
В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос
Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
Gazeta.SPb 02:14
Политика
Единороссы запустили сервис «Нацпроекты глазами людей»
Жители восьми регионов могут благодаря сервису сигнализировать властям о срыве сроков строительства объекта или некачественном выполнении работ.
ФедералПресс 07:11
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06 ноября в 17:25
Транспорт
За первые часы продано 1500 билетов на поезд по Крымскому мосту
Известно, что через Крымский мост будут ездить пять одноэтажных поездов из Санкт-Петербурга – первый состав отправится в Севастополь в 14 часов дня 23 декабря, пройдя это расстояние за 43 часа, и четыре двухэтажных состава «Москва – Симферополь», первый из которых отправится в 23.45 часов 24 декабря с Казанского вокзала.
Obzor.io 06:44
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
RT на русском 05:59
Общество
Москвичам пообещали «вишневую» зиму
Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Московское ведомство собирается взыскать налог на имущество. Как пишет «Lenta.ru», служба собирается получить 24 тысячи рублей.
Живая Кубань 02:47
Происшествия
Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат
Lenta.ru 06:05
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать президента
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможности наложения штрафа на главу государства необходимо обращаться в судебные органы или читать законы.
Lenta.ru 06:33
Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Происшествия
Россиянин зарезал беременную жену и трёхлетнего сына из-за долгов
Наша версия вчера в 06:45
Общество
Девочка написала покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо
В Великобритании шестилетняя девочка отправила открытку своему покойному отцу и неожиданно получила ответное письмо, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 05:10
Политика
Иранские военные сбили иностранный беспилотник
Армия Ирана подтвердила заявление губернатора, отметив, что сбитый ими иностранный БПЛА нарушил воздушные границы страны.
ANNA-News 07:50
Политика
Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года
Закон о физлицах-иноагентах может быть принят до конца года Законопроект о признании физических лиц иностранными агентами парламентарии могут принять уже в текущем году.
Коммерсантъ 07:13
Гаджеты
IDC: Huawei является самым быстрорастущим поставщиком смартфонов
IDC отмечает, что именно эта компания сейчас демонстрирует наиболее высокие темпы роста продаж среди крупнейших поставщиков — 28,2 % в годовом исчислении.
3DNews 02:06
Политика
США захотели лишить Киев «поддержки с тыла»
Foreign Policy отмечает, что упразднение должности лишит Киев «поддержки с тыла», которую обеспечивал Вашингтон.
Lenta.ru 08:06
Футбол
Семак назвал Кокорина способным уже сейчас помогать «Зениту»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Кокорин, в сентябре освобожденный из заключения по УДО, мог бы уже приносить команде пользу на поле.
РБК 05:29
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
В фильме «Союз спасения» сыграли Максим Матвеев, Павел Прилучный, Иван Янковский, Александр Домогаров, Иван Колесников, Леонид Бичевин, Антон Шагин «Союз спасения» – фильм о событиях почти двухсотлетней давности, но по-прежнему актуальных для нашей страны.
Tricolor TV Magazine 06:23
Политика
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в Петровском
В ОБСЕ назвали дату разведения сил в населённом пункте Петровское в Донбассе.
Независимая газета 06:00
Политика
Госдеп США обвинил Россию в агрессии к соседним странам
Госсекретарь США Майк Помпео раскритиковал политику России, Китая и Ирана в ходе выступления в Берлине в честь 30-летия падения Берлинской стены.
Газета.Ru 07:10
Общество
Умер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
О необычной дружбе животных стало известно в конце 2015 года - тогда козла поместили в вольер в качестве пищи для хищника, однако он не стал прятаться от Амура, а даже вплотную подходил к нему - кроме того, он занял место, где спал тигр, из-за чего Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и под снегом.
Газета.Ru 06:20
Армия и оружие
Эрдоган заявил о бойцах курдских формирований на северо-востоке Сирии
Курдские формирования «Силы народной самообороны» не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ вчера в 05:51