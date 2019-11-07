с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Общество Поколению миллениалов предсказали бедность и быструю смерть Прогнозируется, что их лечение будет стоить больше, чем лечение представителей предыдущего поколения в сопоставимом возрасте, и обойдется США примерно в $4,5 тыс. Кроме того, специалисты предупреждают, что миллениалы из-за проблем со здоровьем не смогут работать с должной эффективностью.

Кино Стартует показ сериала-катастрофы, герои которого бегут в Карелию Предпремьерный показ сериала-катастрофы «Эпидемия», снятого по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», состоялся на этой неделе в Москве.

Общество Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2» Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Шоу-бизнес Бузова обращалась в полицию из-за побоев от Тарасова Телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за избиений бывшим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает Telegram-канал Mash.

Происшествия Михаил Светов проходит как свидетель по делу о развратных действиях Дело, по которому член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов проходит в качестве свидетеля, возбуждено по статье 135 Уголовного кодекса «Развратные действия», сообщил пресс‑секретарь Светова Александр Гуд.

Общество Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.

Политика В Кремле отреагировали на слова Макрона о сценариях развития России Подход Макрона к вариантам развития России импонирует российскому президенту Владимиру Путину, подчеркнул Песков, глава государства высоко ценит свой контакт с французским лидером.

Транспорт Начались продажи билетов на поезда в Крым В кассах железнодорожных вокзалов России и в интернете начались продажи билетов на железнодорожные поезда в Крым и обратно.

Общество Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.

Здоровье Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.

Армия и оружие Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35 Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.

Авто В Сети показали тизер нового электрического купе Karma SC2 Если говорить про второй автомобиль Karma Automotive, который будет показан на автосалоне в Лос-Анджелесе, то им станет «заряженный» вариант гибридного седана Revero GTS.

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой По данным сервиса Downdetector, неполадки в работе «Сбербанк Онлайн» стали наблюдаться примерно с 16:00 по московскому времени.

Общество Чубайс считает, что жизнь в СССР была построена на лжи Глава «Роснано» Анатолий Чубайс уверен, что только идиоты могут отрицать, что в Советском Союзе ложь господствовала во всех сферах общественной жизни.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал "МК" о погоде будущей зимой.

Армия и оружие Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского «Украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке номер три, который в районе населенных пунктов Богдановка, Петровское», — заявил Кравченко.

Футбол Булыкин объяснил, почему Хабиб ушёл с «РЖД Арены» до окончания матча Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил мнение, почему действующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов покинул матч московского клуба с «Ювентусом» (1:2) до окончания матча.

Культура Карл Урбан сообщил о сроках выхода второго сезона сериала «Пацаны» Карл Урбан сообщил фанатам сериала «Пацаны», что его второй сезон может выйти в середине 2020 года.

Происшествия В Петербурге хирурги извлекли из мужчины огромный фаллос Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.

Религия Православная церковь Украины сообщила о признании церковью всея Африки Как пояснили в ПЦУ, предстоятель Александрийской православной церкви — папа и Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II, помянул предстоятеля ПЦУ Епифания во время пятничного богослужения в списке прочих глав официально признанных православных церквей.

Политика Украина обвиняет Польшу в «экономическом геноциде» Ранее Украина информировала Польшу, что потребность перевозчиков составляет не менее 200 тысяч разрешений в год.

Политика Помпео заявил о риске НАТО устареть Государственный секретарь США Майк Помпео, выступая на форуме в Берлине в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине падения Берлинской стены, заявил, что НАТО находится перед риском стать неэффективной и устаревшей организацией.

Фигурное катание Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.