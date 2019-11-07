с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Происшествия В аэропорту Хабаровска загорелся двигатель самолета При подготовке к вылету в аэропорту в Хабаровске загорелся двигатель самолета Embraer-190, который должен был утром в пятницу, 8 ноября, лететь в Магадан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Происшествия В Таиланде утонул турист из России Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Футбол Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас» Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.

Политика Цемах решился дать показания по делу MH17 следователям из Нидерландов Свидетель по делу крушения малазийского Boeing MH17 Владимир Цемах согласился дать следователям из Нидерландов показания по делу о крушении Boeing MH17.

Общество Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.

Происшествия Отец Шамсутдинова рассказал, что с его сыном делали сослуживцы Отец солдата-срочника, ссылаясь на слова Рамиля Шамтсутдинова, заявил, что его сына подвергали издевательствам в военной части.

Транспорт Начинается продажа железнодорожных билетов на поезда в Крым Продажа железнодорожных билетов в Крым начнется в пятницу, 8 ноября.

Происшествия Двенадцать человек пострадали в ДТП на Ставрополье В результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика под Ставрополем госпитализированы двенадцать человек.

Шоу-бизнес В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.

Наука Учёные освоили биопечать кожи с кровеносными сосудами Исследователи из Политехнического института Ренсселера в США разработали способ трёхмерной печати живой кожи с кровеносными сосудами.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.

Кино Цифровой Джеймс Дин «сыграет» в кино спустя 60 лет после смерти Студия Magic City Films воссоздаст на экране образ актера Джеймса Дина, погибшего в 1955 году.

Шоу-бизнес Видео Кристины Асмус и Ивана Янковского на Мальдивах появилось в Сети На днях режиссер недавно вышедшего в прокат фильма "Текст" Клим Шипенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором запечатлены актеры Кристина Асмус и Иван Янковский во время съемок сцены на Мальдивах.

Политика В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.

Армия и оружие В Пентагоне признали отставание от России по гиперзвуковому оружию Из-за развития Россией технологий создания гиперзвукового оружия возникла "асимметрия в боевых возможностях", которую Вашингтону необходимо устранить.

Экономика Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.