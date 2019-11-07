с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Фигурное катание Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае Фигуристка Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае с 8 по 10 ноября.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество Гидрометцентр предупредил о резком похолодании В России на грядущих выходных ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Шоу-бизнес Киану Ривз представил свою возлюбленную Киану Ривза все считали одиночкой и вечным холостяком, уже и не надеясь увидеть его в компании возлюбленной.

Авто Geely представила необычный кроссовер Geely Icon В октябре текущего года в Сети появились первые снимки небольшого кросса Geely Icon с необычным дизайном, а накануне состоялся официальный дебют новинки.

Общество Вооруженные люди в шутку ворвались в студию украинского телеканала Вооруженные люди в масках ворвались в студию украинского телеканала «Прямой». Шуточное представление опубликовали на YouTube.

Армия и оружие В Донбассе погиб украинский военный, четверо ранены Утверждается, что в четверг противник 15 раз нарушил перемирие, из-за чего погиб военнослужащий ВСУ и еще четверо пострадали.

Происшествия МВД задержало 16 человек по делу о кредитном мошенничестве Сотрудники МВД провели задержание 16 человек в четырех регионах России по делу о кредитном мошенничестве в крупном размере.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Политика Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.

Хоккей Сборная России по хоккею уступила финнам на старте Кубка Карьяла Сборная России по хоккею потерпела поражение от команды Финляндии в стартовом матче первого этапа Евротура - Кубок Карьяла.

Шоу-бизнес Екатерина Климова показала свою естественную красоту Естественно, среди армии поклонников нашлись и те, кто, как обычно, решил бросить камень в огород Климовой, предложив в следующий раз снять фотосессию в шубе.

Общество Минюст не успел пересмотреть все советские правовые акты для их отмены Минюст не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра Дмитрия Медведева – подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов советских времен.

Политика Зеленский заявил о желании усовершенствовать уровень украинского языка Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении на YouTube-канале заявил о желании усовершенствовать свой уровень украинского языка.

Политика Франция решила пригласить Россию для восстановления Нотр-Дама Франция подтвердила планы пригласить Россию для участия в реставрации собора Парижской богоматери (Нотр-Дам де Пари).

Шоу-бизнес Константин Богомолов назвал Ксению Собчак «верблюдом» Богомолов считает свою супругу «прекрасным верблюдом», которого не собирается переделывать в «арабского жеребца».

Технологии Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест Неожиданно для ученых залетев в Иран, птица стала "отправлять" сообщения в роуминге — стоимостью 49 рублей каждое.

Общество Производители молока просят правительство помочь с навозом Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству сократить административные требования к отрасли – такое письмо гендиректор союза Артем Белов направил замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.

Армия и оружие НАТО усилит оборону Северного моря и Ла-Манша По словам главы CHANCOM и инспектора ВМС Германии Андреаса Краузе, Северное море и Ла-Манш являются дверью в Центральную Европу и вратами в Балтийское море.