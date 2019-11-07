с чего всё началось

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Армия и оружие Минобороны рассказало о разведактивности у границ РФ за неделю Министерство обороны России рассказало о разведывательной активности у российских границ за неделю.

Политика Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".

Футбол Объявлены претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы Пресс-служба УЕФА объявила о старте голосования на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

Политика Макрон назвал сценарии развития России У России есть три сценария развития, такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью для журнала The Economist.

Происшествия В Таиланде утонул турист из России Турист из России утонул во время купания в море возле одного из курортных островов Таиланда — Пхукет.

Политика В ООН не стали вносить коррективы в свою работу по предложению РФ Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по проблемам разоружения проголосовал против предложения России о возможности отмены сессии Комиссии по разоружению 2020 года в случае, если визовые проблемы российских дипломатов не будут урегулированы.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Футбол ЦСКА сохранил шансы на выход в плей-офф Лиги Европы Благодаря победе испанского «Эспаньола» над болгарским «Лудогорцем» со счётом 6:0 российский ЦСКА сохранил математические шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

Происшествия При пожаре на нефтебазе в Новороссийске пострадали пять человек В результате пожара на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края по предварительным данным пострадали пять человек.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Политика Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.

Здоровье Врач объяснила, можно ли заразиться ВИЧ на маникюре и в бассейне Нельзя заразиться и в бассейне, даже если у инфицированного человека пошла кровь, а у вас на ноге ранка: она просто растворится в тысячах кубов хлорированной воды, - приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Здоровье Первые пациенты получили кардиологические лекарства по новой программе Пациенты столичных поликлиник начали бесплатно получать новые кардиологические лекарства, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Интернет В WhatsApp изменились настройки конфиденциальности Мессенджер WhatsApp ввел для своих пользователей новую функцию: отныне будет невозможно добавить потенциального собеседника в групповой чат без его согласия.

Политика Захарова назвала золотыми слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление французского президента Эмманюэля Макрона о "смерти мозга" Североатлантического альянса.

Общество Вооруженные люди в шутку захватили студию украинского телеканала Украинский телеканал «Прямой» показал в прямом эфире постановочный захват студии вооруженными людьми.

Политика Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Футбол Португалия сохранила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА Разница в 0,966 балла в рейтинге УЕФА между Россией и Португалией по итогам двух матчей «Зенита» с «Лейпцигом» и «Лиона» с «Бенфикой» не изменилась.

Гаджеты Смартфон Sony Xperia 5 поступил в продажу в РФ Смартфон Sony Xperia 5 стал доступен для продажи в РФ.

Футбол Венгер стал главным претендентом на пост тренера «Баварии» Бывший тренер "Арсенала" Арсен Венгер стал фаворитом на должность наставника "Баварии".

Футбол Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива» Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.

Технологии «Яндекс» показал беспилотного робота-курьера «Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.